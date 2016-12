„Unmut ist nachzuvollziehen“

Grundschule: Rauschkolb nimmt Stellung

+ Regen läuft in den Keller.

Sulingen - Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb hat den offenen Brief der Personalvertretung und des Lehrerkollegiums der Grundschule an der Schmelingstraße zur Kenntnis genommen – und Donnerstagmorgen das Gespräch mit Schulleitung und Vertretern des Kollegiums gesucht. „Den Sinn des Schreibens kann ich schon nachvollziehen“, sagt Rauschkolb. „Der ein oder andere Mangel ist sicherlich auch nicht haltbar. Manchmal hilft aber auch eine persönliche Ansprache weiter.“ Die war laut Mitteilung des Hauptverwaltungsbeamten bisher ausgeblieben. Deshalb sei er, Rauschkolb, jetzt auf „Schule“ zugegangen.

In dem offenen Brief, den Personalrat und Lehrerkollegium der Schule in Trägerschaft der Stadt nicht nur an den Bürgermeister und die Mitglieder des Rates adressiert hatten, sondern auch an die örtlichen Medien, fordern die Absender Rat und Verwaltung auf, die Entscheidung über den Umbau des ehemaligen Realschulgebäudes an der Straße „Am Deepenpool“ und damit, später, den Bezug des Schulgebäudes durch die Grundschule nicht weiter hinauszuschieben (wir berichteten). Untermauert hatten die Mitarbeiter der Schule ihre Forderung durch Fotos, die die Mängel dokumentieren.

Rauschkolb am Donnerstagmittag nach dem Besuch der Grundschule an der Schmelingstraße: „Wenn es Dinge gibt, die die Verkehrssicherheit gefährden, dann müssen diese Mängel sofort beseitigt werden.“ Konkrete Maßnahmen habe er unmittelbar nach seinem Besuch an der Schule in Auftrag gegeben. „Ansonsten habe ich den Appell verstanden und kann mich dem auch nur anschließen. Klappern gehört zum Handwerk. Wir dürfen das Projekt nicht weiter hinauszögern. Wir müssen mit dem Neubau schleunigst vorankommen.“

Dass es „hier und da“ bauliche Mängel an der Grundschule gibt, sei bekannt. „Mit Blick auf den Neubau konnten bisher alle damit leben. Wenn man den Eindruck hat, dass es damit nicht weitergeht, sinkt aber auch die Motivation der Beteiligten. Das müssen wir vermeiden.“

Die Lehrerinnen und Lehrer verweisen auf Gefahrenstellen auf dem Schulhof und in den Fluren, fehlende gesicherte Notausgänge und Fluchtwege oder auch auf fehlende Absperrmöglichkeiten der Geräte in der Sporthalle, die somit für die Kinder frei zugänglich sind. Des Weiteren klagen sie über undichte Fenster und defekte Sonnenschutzrollos, wasserdurchlässige Decken sowie veraltete Rohre; ganz zu schweigen vom Wasser, dass sich bei Regen in den Kellerräumen und im Versorgungsschacht sammelt.

Kritik äußert der Bürgermeister an der Form der Kommunikation durch Personalvertretung und Personalrat: „Wenn da ein ein Jahr altes Bild von einem Mangel an einem Stromkasten in Umlauf gebracht wird, der längst beseitigt ist, ist das nicht okay.“ Monieren die Absender des Schreibens, dass immer wieder Legionellen im Warmwasser an der Schule auftreten würden, klärt Rauschkolb auf: „Das Rohrnetz ist nicht mehr das neueste; auch das ist bekannt. Die Anlage wird in regelmäßigen Abständen thermisch desinfiziert. Im Übrigen nimmt der Landkreis Diepholz ständig Messungen vor.“ - oti