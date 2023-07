Ungewöhnlicher Besuch am Rathaus in Sulingen

+ © Katrin Fiedler Vor dem Sulinger Rathaus: Ralf Meyer, Monika Meyer, Stute „Milly“, Sabrina Hrudzik, Markus von der Behrends, Bürgermeister Patrick Bade, Tim Vollert, Uwe Siemers und Mila Scharr (von links). © Katrin Fiedler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Fiedler schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Eine kleine Abordnung der Vereinigung für Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. (VFD) stand am Freitag samt Pferd „Milly“ vor dem Rathaus in Sulingen, um Bürgermeister Patrick Bade zu bitten, eine Charta zu unterzeichnen. In dieser Willenserklärung geht es darum, die Reit- und Fahrkultur zu bewahren und den Schutz der Natur und der Pferde in einer zunehmend industrialisierten Welt nicht zu vergessen.

Monika Meyer, die Vorsitzende des VFD Bezirksverbands Syke, betonte, dass die artgerechte und ökologische Haltung der Pferde zur Biodiversität beitrage. Auch die Förderung der Kinder und Jugendlichen werde durch den Umgang mit den Tieren positiv beeinflusst. Bürgermeister Bade, selbst begeisterter Wanderer und Naturliebhaber, unterstützte das Vorhaben der Pferdefreunde gern. „Durch diese Vernetzung werden wir bei künftigen Projekten, gerade im Bereich des Wegebaus, die Interessen der Freizeitreiter besser im Blick haben können.” Beide waren sich einig, dass auch naturverträgliche pferdetouristische Projekte stärker gefördert werden sollten. Der VFD wird dazu Kontakt zur Tourismusabteilung im Rathaus aufnehmen und über aktuelle Vorhaben und Projekte berichten.

Nach der Unterzeichnung saßen die Abordnung, ohne Pferd, und Sulingens Bürgermeister Patrick Bade noch einige Zeit beim Gedankenaustausch zusammen. Mehr zum Thema Wanderreiten und Naturschutz gibt es unter www.vfdnet.de.