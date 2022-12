Ungewöhnliche Kunst im Sulinger Fachwerkhaus am Meierdamm

Von: Andreas Behling

Im Fachwerkhaus am Meierdamm stellen Liubov Hyrlina (links) und Olga Spanagel ihre Werke aus. © Behling

Sulingen – Die Blumen auf den Bildern von Liubov Hyrlina wirken fotorealistisch – weil es tatsächlich echte Pflanzen sind, die sie gesammelt und so getrocknet hat, dass die Frische der Farben erhalten blieb, erläutert ihre Freundin Olga Spanagel beim Aufbau der neuen Ausstellung im Fachwerkhaus am Meierdamm in Sulingen. Und die Schale, die einen Blumenstrauß birgt? „Das ist Herbstlaub.“

Die stimmungsvolle Zeichnung einer Dame mit Regenschirm, die auf einer einsamen Straße in einer Stadt unterwegs ist, fasziniert den Betrachter – wenn er erfährt, dass sie komplett aus Birkenrinde besteht, zu verschiedenen Jahreszeiten in unterschiedlichsten Färbungen von Liubov Hyrlina „geerntet“, ohne dem Baum zu schaden. Ebenso wie die Darstellung einer Kirche aus dem Donbas, mit der sie einen Kunstpreis in Korea gewann – im Fachwerkhaus als Foto zu sehen, das großformatige Original blieb in der Ukraine.

Vor dem Krieg dort flüchtete die 60-Jährige im Mai nach Deutschland. In Sulingen traf sie auf Olga Spanagel – deren Wurzeln liegen in Russland, in Sibirien. Sie unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine als Übersetzerin, und die beiden Frauen schlossen Freundschaft. Die 64-Jährige selbst lernt gerade von Hyrlina die aus Japan stammende Technik, aus Pflanzenteilen aller Art Bilder zu erschaffen, Oshibana. Und zeigt im Fachwerkhaus bunte geometrische Formen, Mandalas, die sie nach den Geburtsdaten prominenter Persönlichkeiten entwickelt hat.

Eine weitere Facette der Ausstellung: Liubov Hyrlina zeigt Werke der Neurographie. Eine kreative Methode, die helfen soll, eigene Probleme zu verstehen und Lösungen durch Zeichnen mit einem speziellen Algorithmus zu finden.

Die Ausstellung ist an den Sonntagen 4. 11. und 18. Dezember von 14 bis 18 Uhr geöffnet, die beiden Künstlerinnen werden jeweils vor Ort sein.