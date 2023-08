44-Jährige hofft in Sulingen vergebens auf günstigeres Strafmaß

Von: Volker Rathmann

Teilen

Der Fall wurde jetzt vor dem Amtsgericht Sulingen verhandelt. © Bartels

Sulingen – Ein günstigeres Strafmaß erhoffte sich eine 44-jährige Angeklagte aus Hilgermissen (Landkreis Nienburg) in einer Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht Sulingen. Die Frau war im Vorfeld des Prozesses wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort per Strafbefehl, also einem schriftlichen Urteil nach Aktenlage, ohne mündliche Verhandlung, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da sie gegen diesen Schuldspruch Einspruch einlegte, insbesondere mit der Dauer der Fahrerlaubnissperre nicht zufrieden war, hatte sich das Amtsgericht mit der Sache zu befassen.

Der 44-Jährigen wurden zwei Tatkomplexe zur Last gelegt: Am 28. Juli 2022 geriet sie mittags mit einem Auto in Siedenburg in eine Verkehrskontrolle. Zu diesem Zeitpunkt war sie erheblich alkoholisiert. Eine von der Polizei angeordnete Blutprobe ergab einen Wert von 2,33 Promille. In den frühen Abendstunden des 20. Oktober 2022 war die Frau erneut betrunken unterwegs. In Hoya kollidierte sie beim Abbiegen mit einem Lastzug und entfernte sich anschließend mit ihrem Wagen von der Unfallstelle. Über das abgelesene Kennzeichen wurde die Angeklagte von der Polizei aber schnell als verantwortliche Fahrzeugführerin ermittelt. Erneut wurde eine Blutentnahme fällig, wobei ein Alkoholgehalt von 3,05 Promille festgestellt wurde.

Alle Tathandlungen wurden von der 44-Jährigen vor Gericht eingeräumt. Sie habe sich seinerzeit in einer fatalen Lebenssituation befunden. Nunmehr sei sie aber gefestigt und vor allem abstinent. Insbesondere der Entzug der Fahrerlaubnis mache das Familienleben mit zwei Kindern aktuell schwierig, da man nicht auf das eigene Auto als Beförderungsmittel zurückgreifen könne.

Staatsanwältin und Vorsitzende Richterin machten der Frau deutlich, dass die im Strafbefehl ausgewiesene Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 20 Euro am unteren Rand des möglichen Strafrahmens angesetzt waren. Darüber hinaus hätte die Führerscheinsperre von einem Jahr bereits für einen der beiden verhandelten Sachverhalte ausgesprochen werden können und sei daher keinesfalls nach unten zu korrigieren. Um sich nicht der Gefahr auszusetzen, eventuell ein härteres Urteil zu kassieren, befolgte die 44-Jährige den Ratschlag des Gerichts und zog ihren Einspruch zurück. Der Strafbefehl erlangt somit Rechtskraft. Der Weg zum Führerschein wird für die Frau steinig. Sie hat ihre Fahreignung nach Ende der Führerscheinsperrfrist im kommenden Jahr gegenüber der Verwaltungsbehörde per medizinisch-psychologischer Untersuchung (MPU), im Volksmund herabsetzend „Idiotentest“ genannt, nachzuweisen – bei Alkoholfahrten spätestens ab einem Wert von 1,60 Promille ein übliches Prozedere.