„Und nächstes Jahr mit Schnee...“

Sulingen – „Wir sind wetterfest, schließlich kommen wir aus dem Mittelalter!“, sagte Tempelritter Ingo Jungmann. Die 30 Maiden, Recken, Handwerker, Gaukler und Tenzeler der Bovelzumft zu Bassum trotzten dem Regen am Samstag mit rustikaler Garderobe und guter Laune.

„Das ist ein wichtiger Gradmesser: Wenn die Bovelzumft Spaß hat, ist es eine gute Veranstaltung“, sagten die Vorsitzenden der Schützengesellschaft von 1896 Sulingen, des Kutscher Klubs und der Bürgerparkgesellschaft, die den Weihnachtsmarkt im „Winterwunderwald“ neu aufgelegt hatten. Obwohl die Zahl der Gäste, die in den vergangenen Jahren bei 1400 lag, nicht ganz ihren Erwartungen entsprach, waren sie zufrieden. „Das hat sich hier toll entwickelt, und dass es heute regnet, ist einfach Pech“, sagten Andreas Albers, Klaus Spehlbrink und Ansgar Feldmann.

30 Händler, Handwerker und Hobbykünstler boten ihre Waren in den im Rund angeordneten Buden an – von Holzkunst und Seifen über Leckereien aus heimischen Küchen bis zu Gartenskulpturen und Näh- und Papierarbeiten. Auf Kundschaft wartete unter anderem Eberhard Frei aus Bassum-Bramstedt. In seine Vogelfutterhäuser, Prunkbauten aus Eichenholz-Fachwerk mit Kupferdach, hat er jeweils 40 Stunden Arbeit investiert. Sein Werbeslogan: „Wer eins kauft, kommt nie wieder: Man hat Jahrzehnte Freude dran.“ Die Aussteller konnten sich über mangelndes Interesse nicht beklagen. Es stellten sich sogar Besucher aus Hannover zum „Großeinkauf“ ein. Sie waren durch den Auftritt der Vorsitzenden in der NDR1-Plattenkiste am 3. Dezember auf die Veranstaltung aufmerksam geworden.

Am Nachmittag fuhr der Weihnachtsmann per Zweispänner vor und verteilte Geschenke. Er stimmte zunächst ein Geburtstagständchen für Kutscher „Onkel Friedel“ (Kelkenberg) an, bevor er bei den Kindern Lieder und Gedichte „abfragte“. Der siebenjährige Kelvin war bestens vorbereitet. Er konnte alle 14 Strophen der „Weihnachtsmaus“ von James Krüss flüssig aufsagen.

Das Organisationsteam versorgte die Gäste mit Knipp, Bratwurst, Kuchen und Getränken sowie erstmals mit Schmalzbrot und „Ströher Schwatten“. Heißen Met und „gerupfte Sau“ hatten Taverne und Tafeley der Bovelzumft im Angebot. Ein riesiger Tannenbaum, von Werner Winte gespendet für den Marktmittelpunkt, und verschiedene Feuerstellen rundeten das Ambiente ab. Für musikalische Unterhaltung sorgten der Bläserchor Varrel und Rita Promann aus Barnstorf, die mit ihrem Leierkasten auf dem Gelände unterwegs war. Die Organisatoren hatten einen kostenlosen Pendeldienst von der Stadtmitte in den Sulinger Norden eingerichtet. Die Firma Gaumann und Gerrit Uhlhorn (Bürgerparkgesellschaft) hatten hierfür Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Ein kleiner Wermutstropfen: Einige Passagiere waren unzufrieden über die unvermeidbaren Wartezeiten.

Einig waren sich die Vereinsvorsitzenden, dass es richtig war, Kräfte zu bündeln. Ansgar Feldmann: „Ein Verein allein wäre mit einer Veranstaltung dieser Größenordnung überfordert.“ Beim Auf- und Abbau und während des Weihnachtsmarkts waren mindestens 30 Helfer auf dem Gelände im Einsatz.

Der Vorsatz von Spehlbrink, Albers und Feldmann für die Neuauflage: „Nächstes Jahr machen wir, dass es schneit.“ mks