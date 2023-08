Unbekannter raubt Tankstelle am Sulinger Westpoint aus

Von: Marc Lentvogt

Die Aral-Tankstelle am Sulinger Westpoint ist ausgeraubt worden. © Bartels, Harald

Ein unbekannter Mann hat die Tankstelle am Sulinger Westpoint ausgeraubt. Eine umfangreiche Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Sulingen – Die Aral-Tankstelle am Westpoint in Sulingen ist am frühen Freitagmorgen, 0.58 Uhr, von einer unbekannten Person ausgeraubt worden. Der Täter ist laut Polizeimitteilung aus Richtung der B61 auf die Tankstelle zugekommen. Im Verkaufsraum soll er unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die 30 Jahre alte Angestellte aufgefordert haben, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Welchen Wert die Beute hat, stand am Freitag noch nicht fest. Der Unbekannte steckte das Geld in einen schwarzen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß in Richtung B61/Heerweg, beschreibt die Polizei den weiteren Verlauf. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten hätten in der Folge des schweren Raubes umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, den Täter jedoch nicht fassen können. Der Mann soll von kräftiger Statur und etwa 1,70 Meter groß sein. Er habe dunkle Sneaker mit einer weißen Sohle getragen. Bei seiner Hose handelte es sich um eine hellgraue Jogginghose mit dunklen Streifen an der Seite. Weiterhin trug er eine dunkle Jacke mit einer dunklen Weste darüber. Die Kapuze war über den Kopf gezogen und das Gesicht mit einem dunklen Schlauchschal bedeckt, erläutert die Polizei.

Die 30 Jahre alte Angestellte habe ausgesagt, dass der Täter akzentfreies hochdeutsch gesprochen hat. Die Polizeiinspektion hofft auf Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter 05441/97 10.