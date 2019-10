Heimatverein setzt Arbeiten fort – und sucht Helfer

Sulingen - Die Mitglieder des Heimatvereins Sulingen setzen die Arbeitseinsätze zum Umzug der Museumsexponate von den derzeitigen Räumlichkeiten an der Straße Kurze Heide in die der ehemaligen Grundschule an der Schmelingstraße am Samstag, 12. Oktober, fort. Darauf weist Vorsitzende Brigitte Wünneker hin.

Weitere Arbeitseinsätze seien für die Samstage 19. Oktober, 2., 9. und 23. November sowie den 7. Dezember geplant (jeweils ab 9 Uhr).

Begonnen hatten die Heimatpfleger mit den Arbeiten Anfang September. „Das Vorhaben gestaltet sich umfangreicher, als angenommen“, räumt stellvertretender Vorsitzender Andreas Albers ein. „Wir brauchen auf jeden Fall noch weitere helfende Hände.“

Albers mit Blick auf die Menge der Exponate und das Gewicht einzelner Ausstellungsstücke: „Das kostet schon eine Menge Kraft.“ Für die weiteren Arbeitseinsätze setze man auf die Unterstützung zusätzlicher Helfer; etwa auf welche aus Vereinen oder von Einzelpersonen.

Interessenten sollten sich unter Tel. 01 51 / 146 6 62 90 beziehungsweise per E-Mail (andreas.albers@sulingen1896.de) melden.