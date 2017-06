Umstieg in die Anschlusszüge

Lindenschule verabschiedet Abschlussklassen / Ehrungen verdienter Schüler

+ Am Ende der Abschlussfeier überreichten die Schüler den Lehrkräften Blumen.

Sulingen - Die Abschlussschüler verteilten rote Rosen an die Lehrerinnen und Lehrer. Samanta Thode sendete warmherzige Worte an die Angehörigen des Lehrerkollegiums. Sieben Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b der Sulinger Lindenschule beendeten am Freitag mit der Abschlussfeier ihre (Schul-)Laufbahn an der Schule an der Edenstraße.