Sulinger Umspannwerk: Erweiterung bringt mehr Versorgungssicherheit

Erweiterung des Umspannwerks der Avacon an der Diepholzer Straße in Sulingen: Landrat Cord Bockhop, Avacon-Technik-Vorstand Dr. Stephan Tenge und Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb (von links).

Sulingen – 2016 hatten die Arbeiten zur Erweiterung des Umspannwerks der Avacon an der Diepholzer Straße in Sulingen begonnen. Donnerstag legte Technik-Vorstand Dr. Stephan Tenge den Hebel um und nahm die Anlage damit offiziell in Betrieb. Landrat Cord Bockhop und Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb unterstützten. Sechs Millionen Euro investierte die Avacon in den vergangenen drei Jahren in die Erweiterung.

Stephan Tenge sprach Donnerstagmorgen von einer „Operation am offenen Herzen“ und einem „wichtigen Baustein zur Umsetzung der Energiewende.“ Tenge jonglierte mit Zahlen: In der Summe verfüge die Avacon in ihren Netzen derzeit über einen sogenannten „Grünstrom-Anteil“ von 150 Prozent. „Das bedeutet, in unser Netz wird schon deutlich mehr erneuerbare Energie eingespeist, als wir an den Endverbraucher abgeben; in der Region sind es 200 Prozent.“ Tendenz steigend.

Der Vorstand zum Umspannwerk im Sulinger Südwesten: „Unsere Mitarbeiter haben hier eine technische Meisterleistung vollbracht. Wind und Sonne lassen sich nicht abschalten. Der Betrieb musste insofern weitergehen.“

Das Alter des Umspannwerks Sulingen ließe sich nach Angaben der Avacon bis in das Jahr 1953 zurückverfolgen. Die Anlage hätte ihre Le–bensdauer erreicht. „Der Ausbau mit einer neuen 110-/20-kV-Schaltanlage bringe sie auf den neusten Stand der Technik“, erklärte Uwe Gehrke, der für die Avacon den Betrieb des Umspannwerkes Sulingen verantwortet.

Umbau bei laufendem Betrieb

Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit hatte der Energieversorger während der Bauphase ein 110-kV-Provisorium auf dem Gelände an der Diepholzer Straße errichtet. Ein Teil des Umspannwerks blieb mit seinen zwei 110-/20-kV-Transformatoren am Netz und der Strom floss während der Bauarbeiten weiter. Der andere Teil wurde demontiert. An dieser Stelle entstand der nötige Platz für die neuen Anlagen, wie Avacon-Projektleiter Janek Wefer beim Ortstermin erklärte.

Zuerst entstand auf dem Gelände an der Diepholzer Straße eine neue 110-Kilovolt-Freiluftschaltanlage. Hinzu kam ein neues Betriebsgebäude, in dem sich auch eine neue 20-Kilovolt-Schaltanlage befindet.

„Teil eines großen Ganzen“

Nach und nach mussten insgesamt 26 Mittelspannungs-Kabelsysteme umgebaut und an die neue Anlage angeschlossen werden.

Stephan Tenge bezeichnete das Projekt Erweiterung des Umspannwerks Sulingen als Vorzeigeprojekt, aber doch als „Teil eines großen Ganzen“.

Landrat Cord Bockhop mit Blick auf die Investitionen in Höhe von sechs Millionen Euro: „Das sind Investitionen, die man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt.“ Begeisterung oder Freude für Technik, die funktioniert, vernehme man selten. Die Stabilität und der Ausbau der Versorgunsgnetze sei „eine richtig große Sache“. Vor diesem Bekenntnis zu den regenerativen Energieformen und zur Energiewende ziehe er den Hut. „Wenn wir über Windräder sprechen, über Photovoltaik- und über Biogasanlagen, dann muss man auch auf die Netze und die Technik blicken, die die Energie am Ende zum Verbraucher bringen.“

Rauschkolb: Avacon bestätigt guten Ruf

Lange Leitungen kosteten viel Geld. Bockhop wörtlich: „Wir müssen überlegen, ob wir die Anlagen nicht da installieren, wo die Leitungen sind.“ Planlosigkeit treibe die Kosten unnötig in die Höhe. „Das sind Kosten, die wir alle zu tragen haben.“ Der Landrat stellt die Privilegierung infrage; etwa bei der Nutzung der Windenergie. „Vielmehr müssen wir den Kommunen Instrumente der nachhaltigen und ganzheitlichen Planung an die Hand geben.“

Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb: „Wir sind froh, dass die Operation gelungen ist.“ Die Avacon habe im Zuge der Arbeiten ihren Ruf als verlässlicher Partner bestätigt.

