Umgestaltung des Wohnmobilstellplatzes in Sulingen hat begonnen

Von: Harald Bartels

Teilen

Rechts ist das Pflaster bereits aufgenommen worden für die Neugestaltung, der linke Bereich bleibt unverändert. © Bartels

Sulingen – Wenn das Wetter wenig Urlaubsgefühle vermittelt, hat dies in der Vergangenheit Wohnmobilisten nicht davon abgehalten, den Stellplatz am Stadtsee in Sulingen aufzusuchen. Derzeit ist dort jedoch nichts von Touristen zu sehen: Die Umgestaltung der Fläche hat begonnen.

Seit vergangener Woche sind die Arbeiten im Gang. Zwei Ziele verfolgt die Stadt: Zum einen soll das Areal noch attraktiver werden für Besucher, zum anderen sollen die einzelnen Stellplätze erweitert werden, um den heute oft größeren Wohnmobilen genügend Raum zu bieten. Dafür wird die Fläche in südlicher Richtung erweitert, erklärt Christoph Nitsche, Leiter des Teams Bautechnik im Fachbereich III – Bauen, Planung und Ordnung. Erste Rodungsarbeiten seien erfolgt und in dem Bereich, der umgestaltet wird, habe man das Pflaster aufgenommen. Die Steine sollen bei der Neuanlage wiederverwendet werden. Der nächste Schritt sei, die Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen, die im Zuge der Maßnahme erneuert werden – und eine Telekommunikationsleitung, die für das geplante Bezahlsystem benötigt wird.

Kornstraße ist ab Montag gesperrt

Daher sei es erforderlich, die Kornstraße ab kommendem Montag, 5. Dezember, für zwei Wochen zu sperren, um die Leitungsanschlüsse herzustellen.

Mit dem Plan für die Neugestaltung: Fachbereichsleiter Andreas Nordloh und Stefanie Eiting, Bauingenieurin in der Tiefbauabteilung. © Bartels

„Wir versuchen, im Frühjahr fertig zu sein, aber das hängt von der Witterung ab“, sagt Christoph Nitsche. Dann stünden für moderne Wohnmobile zehn Stellplätze bereit, mit einem Bodengitter und Schotter versehen und einen bepflanzten Streifen voneinander abgetrennt. Ein Platz werde gepflastert: Man behalte sich die Möglichkeit vor, die Fläche bei entsprechendem Bedarf in südlicher Richtung weiter zu vergrößern, und dann könne dieser Stellplatz in eine Zufahrt umgewandelt werden. Der nördliche Bereich bleibe unangetastet, damit Tagesgäste dort ihre Autos weiter abstellen könnten.

Für das Vorhaben rechnet die Verwaltung mit Baukosten in Höhe von 260 670 Euro brutto plus Planungskosten. Aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 234 000 Euro. „Der Eigenanteil ist für uns im finanziell abbildbaren Rahmen“, betont Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III. Zu bedenken sei, dass für die öffentlich ausgeschriebene Maßnahme nur ein einziges Angebot abgegeben wurde. „Wir machen das, weil wir den Wohnmobilstellplatz aufwerten und noch mehr Menschen in unsere Innenstadt locken möchten.“

Die aufgenommenen Pflastersteine werden für die Neugestaltung des Wohnmobilstellplatzes wiederverwendet. © Bartels