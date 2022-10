Umbau zweier Säle des „Filmpalasts“ in Sulingen fast vollendet

Von: Harald Bartels

„Probesitzen“: Marie, Holger, Jan und Sandra Glandorf (von links) in der Lounge. © Bartels

Sulingen – „Das ist ein echtes Highlight“ geworden, strahlt Holger Glandorf und blickt auf die neue Lounge im Saal „Hollywood“ seines Kinos „Filmpalast“ in Sulingen. Der neue Blickfang ist erst am Freitag vollendet worden; tags zuvor konnte die Neugestaltung des Saals „Movie“ abgeschlossen werden.

Seit Anfang September waren beide Säle für den Umbau geschlossen (wir berichteten). Beide erhielten eine neue, wesentlich komfortablere Bestuhlung, im „Movie“ wurden zudem noch Bodenbelag, Wandbespannung und Leinwand erneuert; die Tonanlage wurde ausgetauscht und bietet nun statt einem drei Subwoofer. „Das musste ich erst einmal sacken lassen“, beschreibt der Inhaber seine ersten Eindrücke, „das ist ein ganz anderes Flair, viel wertiger – das sind Welten im Vergleich zum vorigen Stil.“

Die neuen, breiteren Sitze, jeweils mit eigenen Armlehnen und Getränkehalter, seien in den guten Großstadtkinos bereits Standard: „Für uns war das ein Wahnsinnsschritt in die Zukunft.“ Deutlich über dem Standard liege dagegen die Lounge im „Hollywood“. Hier sind nun drei Reihen mit insgesamt 20 Komfortsitzen angeordnet, die jeweils eine elektrisch ausfahrbare Fußstütze, eine nach hinten verschiebbare Rückenlehne und einen zur Seite wegklappbaren Tisch aufweisen. Diese Sitze seien ganz neu auf dem Markt. Die gesamte Bestuhlung sei ausschließlich in der Europäischen Union gefertigt worden. Ohne die staatliche Förderung für die Modernisierung wäre das alles jedoch nicht möglich gewesen, räumt Holger Glandorf ein.

Die Besucher der ersten Vorstellung im „Movie“ nach der Modernisierung seien überrascht gewesen von den Veränderungen. Eine der wichtigsten Bestätigungen für den Schritt komme von seiner 15-jährigen Tochter Marie: „Sie findet das Kino jetzt auch cool“, verrät Glandorf.

Zum vollständigen Abschluss der Modernisierung fehlen nun noch letzte kosmetische Maßnahmen und die Beleuchtung in den Sälen müsse noch optimiert werden, „das wird sich einspielen.“