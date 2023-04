ULV Große Aue: Beitragserhöhung 2024 laut Ausborn unumgänglich

Eine Sohlgleite konnte der ULV an der Siedemündung in die Große Aue bei Voigtei anlegen. © Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbands Große Aue

Sulingen – In seiner Haushaltssitzung im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen hat der Verbandsausschuss des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes (ULV) Große Aue jetzt den Etat 2023 mit einem Volumen von rund 2,7 Millionen Euro einstimmig verabschiedet. Wichtigste Nachricht dabei: Trotz deutlicher Kostensteigerungen im vergangenen Jahr und der zu erwartenden Lohnkostenentwicklung bleibt der Hebesatz unverändert bei 13 Euro pro Hektar.

Laut ULV-Geschäftsführer Rainer Ausborn ist das möglich und zu verantworten, da die notwendigen Investitionskosten für Maschinen in diesem Jahr etwas niedriger ausfallen. Allerdings müsse man schon heute darauf hinweisen, dass der Verband die großen Kostensteigerungen nicht dauerhaft abfedern könne. 2024 werde daher eine Beitragserhöhung unumgänglich sein.

2022 war während der Vegetationsperiode sehr niederschlagsarm, hatte Ausborn eingangs der von Verbandsvorsteher Andreas Schwiers geleiteten Sitzung berichtet: „Der ab März ausbleibende Niederschlag führte zum Trockenfallen auch mehrerer überörtlich bedeutsamer Gewässer.“ Niedrige Abflüsse waren überall zu verzeichnen. Daher habe der ULV die Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern, wo möglich, angepasst: „Wer im vergangenen Jahr in die Gewässer und Gräben geschaut hat, dem ist sicher aufgefallen, dass ein Großteil jeweils nur halbseitig gemäht wurde. Bei größeren Gewässern hat man häufig abschnittsweise, erst spät und dann auch nur eine Schneise ausgemäht.“

Im Rahmen der Gewässerallianz Niedersachsen habe man zwei Kleinmaßnahmen umsetzen können: An der Kleinen Aue in Klein Lessen wurde, in Zusammenarbeit mit einem Anlieger und der Jägerschaft Grafschaft Diepholz, als Renaturierungsmaßnahme vom ULV-Bauhof ein Altarm angelegt, der bei höheren Wasserständen durchflossen wird und zahlreiche Strukturelemente enthält. An der Siede wurden, zusammen mit dem Angelsportverein „Früh auf“ Siedenburg, eine größere Ersatzaue sowie ebenfalls diverse Strukturelemente errichtet.

Die vollständige Durchgängigkeit für Fische und aquatische Kleinlebewesen in der Siede konnte im Sommer hergestellt werden – mit dem Umbau des Sohlabsturzes an der Mündung der Siede in die Große Aue bei Voigtei in eine Sohlgleite, finanziert mit Mitteln der EU, des Landes Niedersachsen und des Verbandes. In den vergangenen zehn Jahren waren dazu insgesamt sieben größere Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 900 000 Euro nötig. „Alle Projekte wurden im Rahmen der Verbandsschauen in Augenschein genommen und konnten als sehr gelungen bewertet werden“, betonte Andreas Schwiers.

In die Mähtechnik des Verbandes investierte man gut 530 000 Euro, wobei insbesondere die Preise für Spezialmaschinen – etwa selbstfahrende Böschungsmäher – stark angestiegen sind. „Erheblich überschritten“ wurden zudem die Haushaltsansätze für Kraft- und Schmierstoffkosten.

Laut Beschluss des Verbandsausschusses nimmt der ULV künftig für 14 weitere Wasser- und Bodenverbände im Verbandsgebiet die Geschäftsführung wahr. Die Geschäftsstelle in Mellinghausen dient damit jetzt 20 Wasser- und Bodenverbänden und zwei Unterhaltungsverbänden als gemeinsame Geschäftsstelle. An der Art der Zusammenarbeit ändert das wenig, erläutert Rainer Ausborn: Die Wasser- und Bodenverbände behalten ihre Entscheidungsstrukturen sowie die Gremien. Der ULV betreut sie in technischer Hinsicht und führt in der Regel auch die Beitragshebung durch.

Ein Verband habe beschlossen, seine Aufgaben gänzlich auf den ULV Große Aue zu übertragen: Ein entsprechendes Verfahren könne nach den Beschlüssen des Wasser- und Bodenverbandes „Uepsen“ und des ULV jetzt bei der zuständigen Wasserbehörde in die Wege geleitet werden. Die Aufgaben sollen dann als Beitragsabteilung des ULV geführt werden.

Für das laufende Jahr plant der Verband eine gemeinsame Lehrfahrt für die Mitglieder der Gremien. In deren Rahmen soll ein Austausch über Möglichkeiten und Auswirkungen von Maßnahmen zum Wasserrückhalt in Gewässern und Landschaft ermöglicht werden.