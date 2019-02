Übersichtlichkeit, die gefällt

Ulrich Stark ist neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariates in Sulingen. Seit zwei Wochen geht er in der Dienststelle ein und aus. Foto: Schlotmann

Sulingen - Seit zwei Wochen, etwa, geht Ulrich Stark in den Diensträumen des Polizeikommissariates in Sulingen tagtäglich ein und aus. Anfang des Monats trat er die Nachfolge von Heinrich Schwenker an und ist damit neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Kommissariates (KED). „Ich bin hier wirklich toll aufgenommen worden“, sagt der 55-Jährige, der mit seiner Familie im Oldenburger Münsterland lebt.

Stark ist Polizist durch und durch: „Polizist zu werden war schon ein Kinderwunsch“, sagt er. „Speziell Kriminalpolizist.“ Nach Verwendungen in der Bereitschafts- und Schutzpolizei, bei Kripo und Staatsschutz „schließt sich jetzt in Sulingen der Kreis.“

1979 begann er in Hannoversch Münden die Ausbildung zum Polizeiwachtmeister; im Alter von 16 Jahren. Nach sieben Monaten Grundausbildung wechselte er zur Bereitschaftspolizei nach Oldenburg. Er spricht noch heute von den Einsätzen in und um Gorleben. Bundes- und Landesregierung hatten ihre Planungen bekannt gegeben, im Wendland ein Entsorgungszentrum für Nuklearstoffe zu etablieren. Der Widerstand in der Bevölkerung war groß.

Den Einzeldienst absolvierte Ulrich Stark bei der Ausbildungsstaffel der damaligen Schutzpolizeiinspektion Oldenburg. „Inklusive des Fachlehrganges zwei. Damit war die Ausbildung nach vier Jahren beendet.“

Von Oldenburg wechselte er zur Polizeiinspektion Vechta. Er war zunächst für neun Jahre im Streifendienst eingesetzt, erwarb die Fachhochschulreife. Stark ging zurück nach Oldenburg und qualifizierte sich an der ehemaligen Polizei-Fachhochschule (heute Polizei-Akademie Niedersachsen) für den gehobenen Dienst. Eine Verwendung im Kriminal- und Ermittlungsdienst in Vechta schloss sich an. „Zunächst im ganz normalen Dienst“, erklärt Ulrich Stark. „Vom Ladendiebstahl bis zu Raubsachen.“ Später, im Fachkommissariat zwei, habe sich von den Tätigkeiten her nicht viel geändert. Von 2001 bis 2004 wirkte der Familienvater im Fachkommissariat eins. „Todesermittlungen, Sexualdelikte,...“ Für die Jahre 2004 bis Ende Januar dieses Jahres war Ulrich Stark dann für den Staatsschutz in Cloppenburg tätig.

In seiner Freizeit treibt der KED-Leiter regelmäßig Sport, reist gerne und ist „begeisterter Cabriolet-Fahrer.“ Mit seiner Frau hat er zwei erwachsene Kinder.

„Mit 55 Jahren kann man sich noch mal verändern“, sagt der Schwenker-Nachfolger. „So schließt sich wieder der Kreis.“

Gereizt an der Ausschreibung der Stelle des Leiters des Kriminal- und Ermittlungsdienstes am Polizeikommissariat in Sulingen habe ihn das Kommissariat selbst, die Aufgabe der Personalführung, aber auch die Region. Und das, obwohl Sulingen und Umgebung dem Kriminalbeamten bis dato nahezu fremd waren: „Ich hatte bisher keinen Bezug zur Stadt, habe ich mich kundig gemacht und schnell festgestellt, dass das Umfeld passt. Ich mag das Kleinstädtische; auch die übersichtliche Größe des Kommissariates. Das ist hier anders als in Cloppenburg. Das Persönliche gefällt mir.“

Zehn Ermittler zählt der Kriminal- und Ermittlungsdienst am Polizeikommissariat in Sulingen; die Beamten in den drei Polizeistationen Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg, für die Ulrich Stark die Fachaufsicht übernimmt, nicht mitgerechnet. „Wenn man Stiefelspitzen zählt, gehören die Kollegen zum Einsatz- und Streifendienst. Das sind ganz wichtige Leute für uns; nicht nur, weil sie uns bei den Ermittlungen unterstützen, sondern, weil sie sich in ihren Bereichen am besten auskennen.“ Viel Zeit, Land und Leute kennenzulernen, habe der neue leitende Mitarbeiter des Kommissariates noch nicht gehabt, sagt er. „Wichtig ist mir erst, mich mit den internen Strukturen zu beschäftigen.“ Aber: „Was noch nicht ist, wird auf jeden Fall noch werden.“ oti