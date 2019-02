Übersetzer nicht mehr nötig

Interkulturelles Fest in Sulingen wird zu Treffen unter Freunden

+ Rund 100 Gäste aus zehn Nationen fanden sich im Gemeindezentrum ein. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen - Die interkulturellen Treffen, halbjährlich organisiert von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, von Bethel im Norden und der Flüchtlingsinitiative, haben in Sulingen einen festen Platz - mittlerweile nicht mehr unter dem Arbeitstitel „Neubürgerbegrüßung“, sondern als multikulturelles Treffen unter Freunden. Pastorin Juliane Worbs hieß am Samstag rund 100 Gäste aus zehn Nationen im Gemeindezentrum an der Edenstraße willkommen. Bei den Vorgängerveranstaltungen hatten drei Übersetzer dafür gesorgt, dass alle Teilnehmer den Redebeiträgen folgen konnten. „Mittlerweile sind fast alle Flüchtlinge sprachlich so weit, dass das nicht mehr nötig ist“, sagte Dr. Ernst Funck von der Flüchtlingsinitiative. Es läuft.