Türkisch-islamische Gemeinde Sulingen will Erdbebenopfern helfen

Von: Sylvia Wendt

Hoffen auf viele Unterstützer, um den Menschen in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten Hilfe zukommen lassen zu können: Yalçin Ayal, Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, Imam Hamdullah Demir und Onur Demirbas von der DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Sulingen (von links). © S. Wendt

Sulingen – Das Erdbeben im Süd-Osten der Türkei und im nördlichen Syrien – es erschüttert auch die DITIB Türkisch Islamische Gemeinde in Sulingen. Nicht wenige haben Familie im betroffenen Gebiet. Die Telefone glühen, es herrscht eine große Traurigkeit. „Minütlich erreichen uns immer neue schreckliche Nachrichten“, erklären Onur Demirbas, Yalçin Ayal und Hamdullah Demir.

Aber auch den Willen, zu helfen. „Mit Ihrer Unterstützung werden wir den Menschen, die in diesen Stunden jede Hilfe bitternötig haben, mit voller Kraft zur Seite stehen. Bitte helfen Sie den Menschen, die von einem auf den anderen Moment den derzeit eisigen Temperaturen vor Ort schutzlos ausgesetzt sind“, bittet die Sulinger Gemeinde alle Bürger um Unterstützung. „Keine Sachspenden – allein den Hilfsorganisationen vor Ort soll Geld zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Onur Demirbas. Der Sulinger ist fest im Mittelzentrum verwurzelt und erläutert, warum die DITIB Türkisch Islamische Gemeinde ein Konto eingerichtet hat für Geldspenden: „Das Erdbeben hat die Infrastruktur zerstört. Es sind durch die Verschiebung der Erdplatten tiefe Schluchten entstanden – die Straßen sind gesperrt oder nicht passierbar. Bis wir Sachspenden vor Ort haben könnten – das würde viel zu lange dauern.“ Vielmehr würden Fabriken in der Region, so sie nicht zerstört sind, ihre Produktion umstellen, etwa, um Decken zu produzieren, die dringend gebraucht werden.

Geschäftsmann Demirbas hat zahlreiche berufliche und private Kontakte in das Land und auch in die Region und weiß: „Schnelle Hilfe ist wichtig.“ Er nennt die aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt einen Glücksfall, sind doch sonst strenge Winter in der Region bekannt, in denen die Quecksilbersäule des Thermometers auf bis zu Minus 20 Grad Celsius fällt. „Wir sprechen hier von einer Region, die deutlich größer ist als Niedersachsen, mit vielen Millionen Einwohnern. Eigene Hilfslieferungen würden wohl auch deshalb nicht durchkommen, weil die Region jetzt Sperrgebiet ist.“

Die Sulinger Gemeinde will Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz hier und das Pendant, den „Roten Halbmond“ dort, unterstützen, denn: „Die haben eine professionelle Struktur und können deshalb schnell und gezielt arbeiten.“

Kahramanmaras liegt im Epizentrum des Erdbebens – und Demirbas erklärt: „Hier haben wir verschiedene Religionen nebeneinander. Im Grenzbereich zu Syrien wird sich geholfen, aber es ist schwierig, weiter ins Land zu fahren.“ Laut Demirbas sind zurzeit 70 Nationen am Hilfseinsatz beteiligt – und die Sulinger Gemeinde möchte ihren Teil beitragen.

Sulingens Bürgermeister Patrick Bade empfing Demibas, Yalçin Ayal als zweiten Vorsitzenden des eingetragenen Vereins „DITIB Türkische Islamische Gemeinde in Sulingen“ sowie den Imam der Gemeinde, Hamdullah Demir. Für Bade, ein Jahrgang in der Schule jünger als Demirbas, ist wichtig: „Man muss alle politischen Ansichten außen vor lassen. Die Menschen brauchen Hilfe.“

„Wir rufen alle Mitmenschen auf, zu spenden, auch kleine Beträge können viel bewirken“, bitten Demirbas, Ayal und Demir. Spendenquittungen, wenn benötigt, können ausgestellt werden, Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. „Die Spenden kommen 1:1 vor Ort an“, bekräftigt Demirbas.

Bilal Gencay, Vorsitzender der Gemeinde, war zum Zeitpunkt im Land, hat den Aufenthalt verlängert, um sich zu informieren. Direkte Informationen liefern alle Gemeindemitglieder. Sie stehen im täglichen Kontakt und nutzen die Gebete in der Sulinger Moschee nicht allein zum Innehalten: „Viele bleiben, um miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, Kraft zu geben“, berichtet Onur Demirbas, besonders werde die Gemeinschaft gesucht nach dem Hauptgebet am Freitag.

Spendenkonto und weitere Informationen DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Sulingen e.V., Vorsitzender: Bilal Gencay, IBAN DE67 2569 1633 0005 3856 00 bei der Volksbank Sulingen, Verwendungszweck: Spende /Erdbebenhilfe Türkei. Weitere Informationen gibt es von Onur Demirbas, Tel. 01 72 /5 14 57 92.