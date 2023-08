Trost- und Trauerbank für kirchlichen Friedhof in Sulingen

Von: Harald Bartels

Mit der Trost- und Trauerbank: Ole Reinsch, Ulrike Reinsch, Pastor Michael Wendel, Heike Teerling, Elke Borhorst und Brigitte Book (von links). © Bartels

Sulingen – Der kirchliche Friedhof in Sulingen hat ein neues Möbelstück: Am Freitag übergaben Elke Borghorst und Brigitte Book eine Trost- und Trauerbank an Pastor Michael Wendel und Heike Teerling aus dem Friedhofsausschuss des Kirchenvorstands.

Die Idee sei ihr gekommen, weil ursprünglich für diesen Platz in der Nähe einer Rotbuche, für die der Hospizdienst die Patenschaft übernommen hat, ein Pavillon geplant war. „Da fehlte noch eine Sitzgelegenheit“, berichtete Elke Borghorst. Die Bank ist gedacht für Trauernde und soll ein Platz sein zum Innehalten. Zugleich soll sie aber auch ein Zeichen setzen und Trauer öffentlich sichtbar machen, lautet der Wunsch des Hospizdienstes.

Gefertigt wurde die Bank von Zimmermann Ole Reinsch aus Mellinghausen-Brake aus Eichenholz. Seine Mutter, die Künstlerin Ulrike Reinsch, versah sie mit Blattwerk. Die Anschaffung im Wert von mehr als 800 Euro bezuschusste der Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung mit 650 Euro.

„Die Bank fällt gut auf und bereichert unseren Friedhof“, freute sich Heike Teerling.