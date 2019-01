Trophäen für Jahresbeste im Schießen

Nechtelser Schützen würdigen auch langjährige Vereinstreue

+ Die Jahresbesten wurden im Rahmen der Versammlung ausgezeichnet. Foto: Schützenverein

Nechtelsen - 51 stimmberechtigte Mitglieder begrüßte Präsident Harald Burdorf, nach einem gemeinsamen Essen, zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Nechtelsen und Umgebung im Dorfgemeinschaftshaus. In diesem Rahmen zeichnete Oberschießwart Gert Küthemeyer die Jahresbesten aus: Bei den Damen, Gruppe I (Alter bis 40 Jahre), belegte Christina Küthemeyer mit 487 Ring den ersten Platz, Platz zwei ging an Ineke Osterholz-Bodtke mit 475 Ring und Platz drei an Nina Burdorf mit 471 Ring. In der Gruppe II (41 bis 60 Jahre) setzte sich Martina Küthemeyer mit 484 Ring vor Elke Rosenthal mit 479 Ring und Karin Siemering mit 477 Ring durch. In der Gruppe III (ab 61 Jahre) sicherte sich Irene Borchers mit 470 Ring den ersten Platz, gefolgt von Erna Stöver mit 463 Ring. Bei den Herren belegte Christian Bodtke in der Gruppe I den ersten Platz mit 478 Ring, Jens Landau mit 478 Ring den zweiten und Sascha Ostermann mit 468 Ring den dritten Rang. In der Gruppe II steht Harald Burdorf mit 480 Ring an der Spitze; 2. Arnd Sudmann (468 Ring), 3. Henry Siemering (464 Ring). In der Gruppe III setzte sich Fritz Balke mit 487 Ring durch, gefolgt von Dieter Thiermann (480 Ring) und Dieter Wendt (479 Ring). Der Freihand-Pokal ging bei den Damen an Martina Küthemeyer (151 Ring), bei den Herren an Dieter Wendt (167 Ring).