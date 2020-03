Treuenadel für Dr. Garving

Groß Lessen – Musikalisch begrüßte die Jagdhornbläsergruppe die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Hegerings Sulingen im Groß Lessener Gasthaus Husmann. Unter ihnen Dr. Friedrich-Franz Garving: Hegeringleiter Wolfgang Mohrmann heftete ihm für 50-jährige Mitgliedschaft die Treunadel der Landesjägerschaft Niedersachsen ans Revers.

Zu Ehrenmitgliedern der Landesjägerschaft wurden Wilhelm Mohrlüder und Wilhelm Arndt ernannt.

Die Versammlung wählte einstimmig Hannes Langhorst zum stellvertretenden Hegeringleiter, bestätigte Bläserobmann Hans-Georg Vorholt im Amt.

Wolfgang Mohrmann ging im Jahresbericht auf die immer noch aktuelle Afrikanische Schweinepest, Änderungen des Jagdgesetzes auf Bundesebene, die Fallenjagd und die Wildtiererfassung ein. Bläserobmann Hans-Georg Vorholt erinnerte daran, dass sich das Bläsercorps dienstags zum Proben im Gasthaus Husmann trifft, eine Anfängergruppe donnerstags in den Räumen des Jagdschützenclubs in Stadt. Gute Platzierungen einiger Schützen aus dem Hegering auf Kreis- und Bezirksebene konstatierte Schießobmann Wolfgang Mohrmann, Hundeobmann Erich Eschenhorst eine besonders gute Brauchbarkeitsprüfung eines Jagdhundes aus dem Hegering. Über Wildschäden in landwirtschaftlichen Kulturen referierte Sebastian Bönsch, Leiter der Landwirtschaftskammer-Außenstelle in Sulingen und Sachverständiger für Wildschäden.