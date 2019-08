Trend: Autos aus eigener Kinderzeit

Sulingen – Oldtimer werden immer jünger. Die These klingt paradox, aber Henrik Jost sollte es wissen – schließlich organisiert er für das dritte Wochenende im August zum 24. Mal den „Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelhandel“ in Nordsulingen. „Die Szene wandelt sich seit einigen Jahren“, erläutert der in Anstedt ansässige Antikhändler, „es gibt kaum noch Leute, die gerne ein Auto von 1910 in der Garage hätten, es läuft auf jüngere Modelle hinaus.“

40-Jährige würden sich in der Regel für Wagen interessieren, die etwa 30 Jahre alt sind, „zu denen sie einen persönlichen Bezug haben. Mercedes ist da besonders gesucht und gefragt, vor allem in Richtung der S-Klassen. Und wenn der Papa einen Ford hatte, als man noch klein war...“ Kindheits- und Jugenderinnerungen beeinflussen den Geschmack, auch im Zweiradbereich: „Da sieht man dann 40-Jährige, die auf einer Zündapp anreisen. Dasselbe Modell, das sie als Jugendliche fuhren.“ Okay, Jost selbst ist 50 Lenze jung – aber der Mercedes-Benz 500 SEC, Baujahr 1983, der ihm seit etwa zehn Jahren die Treue hält, untermauert seine Worte.

Der Veranstalter erinnert sich an Zeiten, als Besitzer betagter Vehikel mit Rucksäcken oder Karren bewaffnet beim Oldtimermarkt auf die Jagd nach Ersatzteilen gingen. „Heute kriegt man alles auch im Internet“, stellt er nüchtern fest. Erst recht für ein beliebtes Modell, etwa einen Golf – der ist durchaus ein Kandidat für das H-Kennzeichen (H für „historisch“), wenn er vor 1989 gebaut wurde und ein Gutachter bescheinigt, dass er sich in gutem, vor allem originalgetreuen Zustand befindet.

Dennoch: Zu den gut 100 Händlern, die sich laut Henrik Jost bislang für den Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelmarkt angemeldet haben (weitere Interessenten erreichen ihn unter Tel. 01 73 / 1 55 25 13), zählen auch diesmal viele, die mit Ersatzteilen für „Schnauferl“ aufwarten. Jost kennt fast alle Anbieter schon lange. „Wenn die Händler abreisen, fragen sie: ,Sehen wir uns nächstes Jahr wieder? Bei euch ist es immer so schön‘ “, antwortet Jost auf die Frage, warum er den Markt noch immer auf die Beine stellt. „Da bist du dann in Zugzwang. Und: Es macht ja auch Spaß.“ Unterstützung, etwa am Getränke- und am Kaffeestand (auch Bratwurst und Eis sind im Angebot) bekommt er erneut von an die zehn Familienmitgliedern und Bekannten. Er schmunzelt: „Mutti kommt schon am Dienstag vorher aus Leipzig.“

Geöffnet ist der 24. Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelhandel auf dem rund 25 000 Quadratmeter große Gelände östlich der Landesstraße 202 in Nordsulingen am Samstag, 17. August, von 7 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. August, von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder im Alter bis 14 Jahre sind gratis dabei und ebenso, das hat Tradition, jeder Oldtimerfan plus ein Beifahrer, der mit einem Fahrzeug (egal ob Auto, Motorrad, Traktor oder Fahrrad) anreist, das belegbar wenigstens 30 Jahre alt ist. ab