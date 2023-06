Trauerbegleitung durch den Hospizdienst: Jemand, der da ist

Von: Sylvia Wendt

Sie sind da, wenn sie gebraucht werden: die Trauerbegleiterinnen Sabine Kuhlmann-Wiechmann (links) und Sabine Rasper. © Wendt, Sylvia

Seit 25 Jahren gibt es bereits den Ambulanten Hospizdienst Sulingen – Sabine Kuhlmann-Wiechmann und Sabine Rasper sind Teil des Dienstes. Sie sind ausgebildete Trauerbegleiterinnen und beschreiben das, was sie tun, so: „Herauszufinden, was dem Menschen in seiner Trauer hilft, dabei kann und möchte ich zur Seite stehen.“

Sulinger Land – „Wir sind Begleiter, nicht Therapeuten“, sagt Sabine Kuhlmann-Wiechmann klar und deutlich. Kuhlmann-Wiechmann hat unlängst ihre Prüfung als Trauerbegleiterin bestanden und bietet diese Dienste an über den Ambulanten Hospizdienst, wie es auch Kollegin Sabine Rasper tut.

Die Ausbildung kostet mehrere tausend Euro, finanziert wurden die beiden Ausbildungen dank großzügiger Spenden des Lions Clubs Sulinger Land (Sabine Kuhlmann-Wiechmann) und der Volksbank (Sabine Rasper). Und würde sich ein neuer Spender finden, könnte eine Trauerbegleitung für Kinder ausgebildet werden.

„Es gibt jemanden, der da ist“ – diese Erkenntnis ist für trauernde Hinterbliebene eine Erleichterung. Jemand, mit dem man sprechen kann, jemand, mit dem man schweigen kann. Jemand, der einen nicht alleine lässt in seinen Fragen. Der hilft, die Angehörigen durch Phasen in besonderen Situationen, in Ausnahmesituationen zu führen. Sabine Kuhlmann-Wiechmann etwa weiß um die Schuld, die Hinterbliebene in Suizid-Fällen mit sich tragen, weiß um Schuldzuweisungen von außen.

Seelsorge – nicht nur eine Sache der Kirche

Seelsorge – da wird gerne mit dem Finger in Richtung Kirche gezeigt. Doch Seelsorge ist nicht allein Aufgabe von Kirche. Außerdem: „Manche möchten eher einen weltlichen Ansprechpartner“, sagen Rasper und Kuhlmann-Wiechmann.

Für die Arbeit als Trauerbegleiter wird man geschult, Sabine Kuhlmann-Wiechmann und Sabine Rasper aber wissen auch: Jede Situation ist anders. Und nicht jede Begegnung harmoniert, manchmal passen die Protagonisten nicht zusammen. Gut, wenn man dann wechseln kann.

Begleitung für Menschen jeden Alters und jeder Religion Der „Ambulante Hospizdienst Sulingen und Umzu“ begleitet seit 25 Jahren sterbende Menschen und deren Angehörige zu Hause in gewohnter Umgebung, in Pflegeeinrichtungen, im Krankenhaus, im Hospiz und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. „Wir verstehen Sterben und Tod als natürlichen Teil des Lebens und möchten die Menschen dabei unterstützen, ihre letzte Lebensphase selbst zu bestimmen.“

Das Team des Ambulanten Dienstes begleitet Menschen unabhängig von deren Alter, Nationalität oder Religion und unterliegt der Schweigepflicht. Für die Betroffenen und ihre An- und Zugehörigen entstehen durch die Begleitung keine Kosten. Der Ambulante Hospizdienst wird im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Kirchengemeinden im Sulinger Land von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen getragen. Die Geschäftsstelle in Sulingen, Wiesenweg 6 ist telefonisch unter 0 42 71 / 9 55 45 00 und per E-Mail an info@hospiz-sulingen.de zu erreichen. Quelle: Hospizdienst



Das Trauercafé als niederschwelliges Angebot für jeden, der trauert, ist eine Option, überhaupt mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Trauer, das wissen die Trauerbegleiterinnen, verursacht nicht allein der Tod eines Menschen.

Ursache können eine gescheiterte Ehe, das verstorbene Haustier, der Verlust der Arbeitsstelle sein. „Wo fängt Trauer denn an? Trauer ist ein weites Feld“, sagen die beiden Expertinnen.

Doch bei dieser Bezeichnung widerspricht Sabine Rasper: „Auch wenn ich nun eine, wie ich meine, sehr fundierte, gute Ausbildung erhalten und dabei vielfältiges Werkzeug an die Hand bekommen habe, so fühle ich mich nicht als Expertin der Trauer. Denn dies sind in meinen Augen immer die jeweils Trauernden selbst. Nur sie wissen, was Ihnen guttut, was sie brauchen und eben nicht gebrauchen können. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich werde mich hüten, dabei irgendwelche Ratschläge zu geben. Herauszufinden, was dem Menschen in seiner Trauer hilft, dabei kann und möchte ich zur Seite stehen.“

Aus der Trauer und Verzweiflung über eine Situation kann sich eine Depsression ergeben – oder aber die Person ruft an, etwa beim Ambulanten Hospizdienst, und bittet um ein Gespräch mit einer geschulten Begleitung.

Die Zahl der Anfragen ist gestiegen, nach der Pandemie suchen immer mehr Menschen nach Hilfe. Ihnen möchten Sabine Kuhlmann-Wiechmann und Sabine Rasper zur Seite stehen. Für beide ist es eine Herzensaufgabe.

Belastet es sie nicht, immer wieder neue Schicksale zu hören? „Ich empfinde mehr Lebensglück. Empfinde meine Lebenssituation positiver“, sagt Sabine Rasper. Schwere Fälle, betonen beide Begleiterinnen, leiten sie weiter an bekannte Therapeuten. Manche Begleitung ist nur ein kurzes Aufeinandertreffen, andere Personen werden über Monate begleitet: „Manche brauchen eben so lange“, sagt Sabine Kuhlmann-Wiechmann. Ab wann es sich um eine Depression handelt, wollen beide Frauen nicht benennen: „Begrifflichkeit und Definition sind schwierg“, erklärt Sabine Rasper. Wichtig ist beiden Frauen, dass sich betroffene Personen mit ihrer Situation auseinandersetzen – und wissen, dass sie als Trauerbegleiter jemanden an ihrer Seite haben, der nicht nur zuhören kann, sondern auch helfen. .

Der Ambulante Hospizdienst, seit 25 Jahren jetzt aktiv, ist Anlaufstelle für Anfragen, vermittelt zertifizierte Trauerbegleiter, die dank großzügiger Spenden nach den Richtlinien des Bundesverbands Trauerbegleitung umfassend ausgebildet wurden. Sie bieten Einzelgespräche und Gruppenangebote für Trauernde an.