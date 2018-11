Tierische Protagonisten

Gemischter Chor Sulingen beschert unterhaltsamen Nachmittag

+ Die 23 Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Christiane Brandt hatten ihr Programm unter das Motto „Einfach tierisch“ gestellt. - Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen - „Das Singen an den Übungsabenden macht Spaß, wir singen aber auch gern in der Öffentlichkeit“, sagte Dörte Uhlhorn, Vorsitzende des Gemischten Chores Sulingen, bei der Begrüßung der rund 100 Gäste, die sich am Sonntag zum Konzertnachmittag in der Alten Bürgermeisterei eingefunden hatten. Die 23 Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Christiane Brandt hatten ihr Programm unter das Motto „Einfach tierisch“ gestellt – ein Repertoire im Spektrum zwischen Volkslied, Klassik und Operette.