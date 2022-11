Tierheim Lindern: Arko braucht eine neue Hüfte

Von: Harald Bartels

Kraulen lässt sich Arko von Sonja Piephans gerne. © Bartels, Harald

Sulingen – Dem männlichen Besucher mit dem Fotoapparat in der Hand möchte Arko energisch entgegenstürmen und wird nur von Sonja Piephans aus dem Team des Tierheims Lindern mit der Leine daran gehindert. Die Leckerlis, die sie ihm zuwirft, fängt der große Mischlingsrüde dann im Sprung auf. Wer ihm zusieht, kommt nicht auf den Gedanken, dass Arko an einer schweren Erkrankung leidet.

Seit gut vier Monaten ist er im Tierheim untergebracht. Er sei aus privater Hand abgegeben worden, weil er bei seiner bisherigen Halterin nicht bleiben konnte, berichtet Tierheimleiterin Marita Görges. Schnell sei aufgefallen, dass der etwa zwei Jahre alte Rüde beim Laufen mit den Beinen „schlackert“. Eine eingehende Untersuchung bei Tierärztin Dr. Christine Lund habe gezeigt, was dahinter steckt: „Das Röntgenbild sah wirklich furchtbar aus“, sagt Görges, „die Hüfte ist völlig kaputt, das Gelenk rutscht dauernd aus der Pfanne und Arko hat starke Schmerzen.“ Ursache sei möglicherweise ein angeborener Defekt, der sich durch eine mangelhafte Versorgung im Welpenalter verschlimmert habe. Gegen die Schmerzen werde er behandelt, berichtet Görges, aber Arko benötige ein künstliches Hüftgelenk. Die Operation müsse von einem Facharzt in der Tierklinik Posthausen durchgeführt werden. „Wir sind alle zuversichtlich, dass er das gut übersteht“, versichert die Tierheimleiterin. Genaues lasse sich noch nicht sagen, aber die Behandlung inklusive der Nachsorge über Wochen oder Monate werde sicher zwischen 4 000 und 5 000 Euro kosten. Ein großer Posten im Budget des Tierheims, aber „Arko wird auf jeden Fall operiert, denn wir können ihn nicht so laufen lassen“, betont Görges. Freuen würden sich die Mitglieder des Tierschutzvereins Sulingen und Umgebung, Betreiber des Tierheims, dennoch, wenn sich Paten für Arko finden ließen, die seine Pflege regelmäßig unterstützen möchten. Das sei bei Tierheimbewohnern wie Hündin Ellie und anderen bereits gelungen, ergänzt Christine Nordenholz aus dem Aufsichtsrat des Vereins. „Auch einmalige Unterstützungen sind uns sehr willkommen.“

Die Behandlung stehe jetzt im Vordergrund, auf Dauer suche man ein neues Zuhause für den Rüden. „Er hat viel Lebensfreude“, charakterisiert ihn Görges, „ist groß und kräftig – und das weiß er auch!“ Deswegen komme eine Familie mit kleinen Kindern eher nicht infrage, außerdem habe Arko gegenüber Frauen einen starken Beschützerinstinkt, während Männer sich sein Zutrauen erst verdienen müssten. Ein großes Grundstück wäre von Vorteil, und nach der Operation dürfe er keine Treppen steigen. „Wir müssen sein Glück ja nicht herausfordern.“ Gesucht werde eine hundeerfahrene Familie, die Arko geduldige und konsequente Führung bieten könnte.