Ausflug nach „Mümmelmannshausen“ und mehr

Von: Harald Bartels

Im erweiterten Kaninchenhaus „Mümmelmannshausen“: Eske Engelbart mit Ella, Florian Höfler mit Enja. © Bartels

Lindern – Die Mitglieder des Tierschutzvereins Sulingen und Umgebung laden für Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 10 Uhr ein zum ersten „Tag der offenen Tür“ nach mehrjähriger Pause im Tierheim Lindern.

„Wir sind froh und glücklich, dass wir es wieder machen können und freuen uns auf die Besucher“, sagt Vorsitzende Marita Görges. „Wir wollen zeigen, was bei uns alles passiert ist.“ Gemeint sind damit die verschiedenen Baumaßnahmen im Tierheim in Lindern: So ist gerade das „Mümmelmannshausen“ genannte Kaninchenhaus kurzfristig erweitert worden – weil sich herausstellte, dass die kurz zuvor in der Einrichtung aufgenommenen Tiere „volle Bäuche hatten“, wie Görges es mit einem Augenzwinkern formuliert, und das Tierheimteam mit reichlich Nachwuchs überraschten. Vergrößert wurde zudem der Hundeauslauf, die Hundehütten erhielten eine neue Isolierung, dazu wurden die Quarantänestation der Katzen und das Hundehaus renoviert. Die Gäste können sich von den Veränderungen selbst ein Bild machen. Zudem stehen Mitarbeiter und Helfer bereit, um Fragen zu beantworten.

Begleitet wird das erneut von einem Rahmenprogramm, zu dem ein Auftritt des Gospelchors „High Street Gospels“ um 15.30 Uhr gehört. Daneben werden ein großer Flohmarkt, der Verkauf selbst gestrickter Socken sowie eine Tombola mit diversen, von heimischen Unternehmen und Privatpersonen gestifteten Preisen vorbereitet. Für die Verpflegung sorgen ein Imbissstand, der Deftiges und Vegetarisches vom Grill bietet, ein Kuchenbuffet sowie ein Getränkestand.

Eingeladen sind zum „Tag der offenen Tür“ auch die Halter der vom Tierheim vermittelten Hunde und Katzen: „Das ist immer ein fröhliches Treffen“, freut sich Görges.

Der Erlös des Tages ist wie gewohnt bestimmt für den Betrieb des Tierheims. Es werde zwar oft davon gesprochen, dass Tierheime aufgeben müssen, aber: „Wir gucken sehr zuversichtlich in die Zukunft“, bekräftigt die Vereinsvorsitzende. Man erhalte im Sulinger Land viel Zuspruch für die Arbeit und mit dem Veterinäramt gebe es eine „wirklich gute Zusammenarbeit“, lobt sie. „Wir stehen gut da dank der vielfältigen Unterstützung und dank des Einsatzes aller Helfer, das ist ein großer Pluspunkt. Wir haben eine gute Mannschaft – aber wir freuen uns auch, wenn wir sie noch verstärken können.“