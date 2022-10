Ticketauswahl in Sulinger Bädern soll einfacher werden

Von: Harald Bartels

Noch bietet der Ticketautomat des Hallenbades die gewohnte Auswahl an Eintrittskarten. Zum 1. Januar sollen die Tarife angepasst werden. © Bartels

Sulingen – Wer als Erwachsener eine Eintrittskarte für das Hallenbad in Sulingen kaufen möchte, hat derzeit die Wahl zwischen fünf verschiedenen Möglichkeiten in jeweils zwei unterschiedlichen Preisstufen – nicht eingerechnet die zusätzlichen Tickets für die diversen Kurse im Bad. Das soll vereinfacht werden: Mit einem entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung befasst sich am Montag, 24. Oktober, der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen des Sulinger Stadtrates.

Voraus ging dem Vorschlag ein Auftrag des Rates an die Verwaltungsmitarbeiter: „Die Haushaltsberatungen waren in dem Punkt nicht einfach“, räumt Stefanie Backhaus ein, Leiterin des Fachbereichs Finanzen. Zum einen sei bemängelt worden, dass die Höhe der Eintrittsgelder seit 2014 nicht mehr angepasst wurde, zum anderen sei die Vielzahl der Tarife bemängelt worden.

Grundsätzlich müssen laut Verwaltung die Preise aufgrund der enormen Kostensteigerung angehoben werden. Laut Vorschlag soll das Entgelt für eine Einzeleintrittskarte sowohl im Hallenbad als auch im Freizeitbad um jeweils einen Euro steigen. Die Preise für eine Elferkarte erhöhen sich um jeweils zehn Euro. Deutlich günstiger werden die Jahreskarten: Das Ticket für Erwachsene soll demnach nur noch 175 Euro kosten statt 480 Euro, ermäßigt 145 Euro statt 320 Euro. Für Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres fällt der Preis auf 100 Euro statt 240 Euro.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, künftig sechs Tarife vorzuhalten. Zwei Neuerungen gibt es: Eingeführt werden soll zum einen eine Familienkarte für den Einzeleintritt, die für zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder gilt. Sie soll zehn Euro kosten, für jedes weitere Kind kommen 2,50 Euro hinzu. Gegenüber den Einzelpreisen spart eine vierköpfige Familie damit drei Euro.

Zum anderen sollen die Vielschwimmerkarten im Hallenbad für 55 oder 110 Nutzungen ersetzt werden durch eine Saisonkarte, wie es sie bereits für das Freizeitbad gibt. Die Saisonkarte im Hallenbad soll 120 Euro kosten, wie die bisherige 55-Er-Karte, die ermäßigte Karte kostet 100 Euro, die für Kinder und Jugendliche 70 Euro. Für die Saisonkarte im Freizeitbad steigt der Preis um jeweils 20 Euro. Eine Familiensaisonkarte wird künftig angeboten für 250 Euro im Hallenbad und 150 Euro im Freizeitbad. Die Saison dauert dann im Freizeitbad vom 1. Mai bis zum 30. September und im Hallenbad vom 15. September bis zum 15. Mai des Folgejahres. Diese Überschneidung ist gewollt, wie es in der Vorlage heißt, um an das Wetter angepasste Öffnungstermine auffangen zu können.

Vorgeschlagen habe Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner zudem, einen Spätschwimmertarif einzuführen, sagt Stefanie Backhaus. Mit ermäßigten Eintrittspreisen in den 90 Minuten vor Schließung des Bades solle der Besuch noch attraktiver werden. Alle Änderungen sollen zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Ausdrücklich weist die Verwaltung darauf hin, dass die gemeinsam mit dem Bäderteam erarbeiteten Vorschläge nicht dazu führen werden, dass die Bäder künftig kostendeckend betrieben werden. Das Defizit betrug 2017 562 225,15 Euro (Freizeitbad: 212 416,46 Euro; Hallenbad: 349 808,69 Euro), 2018 waren es 588 747,65 Euro (Freizeitbad: 227 101,73 Euro; Hallenbad: 361 645,92 Euro), 2019 belief es sich auf 716 008,44 Euro (Freizeitbad: 286 704,38 Euro; Hallenbad: 429 304,06 Euro). Im Haushaltsplan für 2022 bewegen sich die Erwartungen für das Defizit im Freizeitbad bei rund 340 000 Euro und im Hallenbad zwischen 395 000 Euro und 417 000 Euro. Das Defizit ergibt sich jeweils aus der Differenz zwischen den Einnahmen und den Aufwendungen für Personal, Unterhalt, Sach- und Dienstleistungen sowie geringerwertigen Anschaffungen. Die Investitionen sind hier nicht berücksichtigt.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen tagt am kommenden Montag, 24. Oktober, ab 18 Uhr öffentlich im Sitzungszimmer des Rathauses.