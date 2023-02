Theatergruppe Gaue ab Samstag auf Tournee durchs Sulinger Land

Das Ensemble der Theatergruppe Gaue bei den Proben zur neuen Komödie „Dat Treppenhuus is Tüüge“. © Bär

Sulinger Land – Der Weg vom ersten Lesen des Skripts bis zur Premiere ist lang und steinig: An 35 Übungsabenden haben sich die Mitglieder der Theatergruppe Gaue im Laufe der letzten vier Monate auf die diesjährige Saison vorbereitet. Jetzt „sitzen“ die Texte und die Laienspieler fiebern hoch motiviert der Premiere entgegen: Am Samstag, 11. Februar, öffnet sich erstmals der Vorhang für „Dat Treppenhuus is Tüüge“, ein plattdeutsches Stück des Autors Helmut Schmidt.

Die Laienspieler haben einen Kraftakt hinter sich, denn die Texte waren teilweise umfangreich und schwierig. Allein Ingrid Hartmann-de Rossi kommt in der Rolle von Mieterin Käthe Buchholz auf 212 Einsätze. Sie ist eine der schillerndsten Figuren der Hausgemeinschaft, zu der auch Anna Käsebrecht (Ina Laging), der verwirrte Herr Winkelmann (Heinfried Siemers), Gesine Schmiedenpennig (Renate Schardelmann) und ihr Hausfreund Kelal Ützgüll (Tobias Laging) sowie das junge Ehepaar Stefanie und Uwe Liebermann (Jessica Schuster und Fritz Rohde) gehören. Verwalterin Ramona Biberstein (Dörthe Schulze) hat ihren ganz eigenen Blick auf das Geschehen im Mehrfamilienhaus. Sie hat insbesondere ein Auge auf den neuen Mieter Volker Koch (Günter Wünneker) geworfen...

Die Realität stand Pate für das turbulente Stück: Die einen nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau, die anderen stecken ihre Nasen ständig in fremde Angelegenheiten. Die „lieben Nachbarn“ haben gegenseitiges Interesse. Und sie bescheren einander einen spannenden Alltag. Der Dreiakter, eine heitere, von sprühendem Wortwitz geprägte Komödie mit überraschenden Wendungen, verspricht rund zwei Stunden beste Unterhaltung.

Für den reibungslosen Ablauf im Hintergrund sorgen Maren Franke (Maske), René Aufderheide und Markus Hollmann (Technik) und das Team um Hartmut Hollmann (Bühnenbau). Als Souffleusen sind Anneliese Schardelmann und Gudrun Sudmann im Einsatz, Spielleiterin ist Heike Laging.

Die Besetzung der Rollen habe in dieser Saison super geklappt, sagt Dörthe Schulze, zweite Vorsitzende des Vereins, die letzte Lücke habe Fritz Rohde geschlossen. Der Verein sei nach wie vor ständig auf der Suche nach „Nachwuchs“. Willkommen sind alle, die Interesse am Theaterspiel und an der plattdeutschen Sprache haben, aber auch Freiwillige, die das Ensemble hinter den Kulissen unterstützen.

Der Fokus liegt jetzt zunächst auf den neun Aufführungsterminen der laufenden Saison. Für die Premiere auf der Hausbühne im Gasthaus Albers, Klein Lessen, sind noch einige Plätze verfügbar. Die Aufführungen am 12. Februar (Gasthaus Albers), am Sonntag, 5. März, im Hotel Block in Siedenburg und am Dienstag, 7. März, im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen sind bereits ausverkauft. Anmeldungen werden an den jeweiligen Spielorten entgegengenommen. Geschenkgutscheine sind bei Gudrun Sudmann (Tel. 0 42 71 / 21 38) erhältlich.

Neun Aufführungen sind geplant Samstag, 11. Februar, 11 Uhr (ab 9.30 Uhr Frühstücksbuffet), Gasthaus Albers in Klein Lessen (Tel. 0 42 71 / 56 36) Sonntag, 12. Februar, 11 Uhr (ab 9.30 Uhr Frühstücksbuffet), Gasthaus Albers in Klein Lessen (ausverkauft!) Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr (mit Kaffeetafel), Tierpark-Restaurant Ismer in Ströhen (Tel. 0 57 74 / 95 02, Friedel Lorch, SoVD Ströhen) Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr (ab 9.30 Uhr Frühstücksbuffet), Tierpark-Restaurant Ismer in Ströhen (Tel. 0 57 74 / 95 02, Friedel Lorch, SoVD Ströhen) Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr (ab 9.30 Uhr Frühstücksbuffet), Dorfgemeinschaftshaus Schwaförden (Tel. 0 42 77 /13 26, Gabi Belke) Sonntag, 5. März, 14.30 Uhr (mit Kaffeetafel), Hotel „Deutsches Haus“ (Block) in Siedenburg (ausverkauft!) Dienstag, 7. März, 18.30 Uhr (mit Schnitzelbuffet), Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen (ausverkauft!) Sonntag, 12. März, 14.30 Uhr (mit Kuchenbuffet), Gasthaus „Zum Klick“ in Kirchdorf-Heerde (Tel. 0 42 73 / 3 57) Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, Stadttheater Sulingen (Vorverkauf: Kulturverein Sulingen / Buchhandlung Eulenspiegel in Sulingen)