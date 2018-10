Theaterfreunde und „Gode Geister“

Sulingen - „Gode Geister“ heißt die Komödie von Pam Valentine (in das Plattdeutsche übersetzt von Hartmut Cyriacks und Peter Nissen), die die Angehörigen des Ensembles der Lessener Theaterfreunde in diesem Winter auf die Bühnenbretter bringen. Vorgesehen sind (bisher) elf Aufführungen.

Auf der Heimatbühne im Gasthaus Husmann in Groß Lessen (Tel. 0 42 71 / 22 80) spielen die Theaterfreunde am Sonntag, 28. Oktober, ab 15.30 Uhr (ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen), am Mittwoch, 31. Oktober, ab 10.30 Uhr (ab 9 Uhr Frühstückbuffet), am Sonnabend, 3. November, ab 19.30 Uhr (ab 18 Uhr italienisches Buffet), am Freitag, 9. November, ab 20 Uhr (ab 19 Uhr Buffet „Schnitzel und Wurst“), am Freitag, 16. November, ab 20 Uhr (ab 19 Uhr „Fieravend Buffet“), am Sonntag, 18. November, ab 14 Uhr (ab 12 Uhr dreigängiges Hochzeitsmenü) und am Sonnabend, 24. November, ab 19.30 Uhr (ab 18 Uhr Buffet „Kalt und Warm“).

Premiere feiert die Gruppe bereits am Sonntag, 14. Oktober. Dann gastieren die Schauspieler ab 10.30 Uhr im Landgasthaus Okelmann in Warpe (Tel. 0 5022 / 5 12, ab 9 Uhr Frühstücksbuffet).

Weitere Gastspiele planen die Lessener für Sonntag, 21. Oktober, ab 10.30 Uhr im Deutschen Haus in Siedenburg (Tel. 0 42 72 / 14 02, ab 9 Uhr Frühstücksbuffet) und für Sonntag, 4. November, ab 19 Uhr im Lindenhof in Varrel (Tel. 0 42 74 / 2 09, ab 17.30 Uhr Lindenhof-Buffet).

Silvester, am Montag, 31. Dezember, gastiert das Ensemble im Sulinger Stadttheater. Vorstellungsbeginn ist um 15.30 Uhr. Für 15 Uhr ist ein Sektempfang vorgesehen. Karten für die Silvestervorstellung gibt es beim Kulturverein Sulingen (Tel. 0 42 71 / 14 40). Für alle anderen Vorstellungen nehmen die Mitarbeiter in den jeweiligen Gasthäusern Platzwünsche entgegen.

Verschwundene Schlüssel, die an den unmöglichsten Orten wieder auftauchen, Vasen, die wie von Geisterhand durch den Raum wandern: „Gode Geister“ erzählt von den Sorgen, die Makler Markus Weber plagen, wenn er das Landhaus betritt. Nach dem frühen Tod des Krimiautors Jakob Kehlmann und seiner Frau Susi geistert das Paar in seinem ehemaligen Refugium herum.

Dies ändert sich jedoch, als der erfolglose Autor Simon Willis und seine schwangere Frau Felicitas in das Haus einziehen.

Darsteller sind in dieser Saison Kerstin Meineke, Gerda Meyer, Julia Rabing und Katrin Wittek sowie Jens Fischer, Jochen Mohrmann und Wolfgang Voss. - oti