Kinder verfolgen gebannt das Olchi-Experiment

Sulingen - Von Martina Kurth-Schumacher. Bunt, turbulent und laut war die Welt, in die das „Theater auf Tour“ die – in der Mehrzahl sehr jungen – Besucher am Samstagnachmittag entführte: Das Musical „Die Olchis kommen zurück“ war ganz nach dem Geschmack der Kinder, die im Sulinger Stadttheater gebannt „Das geheime Olchi-Experiment“ verfolgten.

Die grünen, knubbelnasigen Wesen von der Müllkippe Schmuddelfing genießen bei den Kids längst Kultstatus. Sie sind frech, hüpfen gern in Schlammpfützen herum, trinken Stinkebrühe und kochen Suppe aus „olchigen“ Zutaten wie Schuhsohlen, Schnürsenkeln, Gräten, Unterhosen und dreckigen Lappen.

Die Vorlage für das Bühnenstück stammt von Kinderbuchautor Erhard Dietl. Die Protagonisten –- Olchi-Papa (Georg Raisch), Olchi-Mama (Franziska Rühl), Olchi-Kind (Oda Bergkemper) und Olchi-Oma (Sabine Neudeck) – bekommen Besuch von Professor Brausewein (Stefan Senf) und seiner Assistentin Fritzi (Lara Gesell). Diese wollen ein Bauchweh-Mittel für die Menschheit entwickeln und nehmen die wundersamen Wesen, die jede Menge Müll fressen und doch niemals Schmerzen bekommen, zum Vorbild.

Selbstversuch scheitert

Flugs entführen sie einen Olchi in ihr Labor. Aus frischem Olchiblut, Verdauungswind, Schlammpfützenwasser, gemahlenen Gräten und Haifischzähnen, Schlangengift, Essenzen von Kakadu-Federn und Stinkmorcheln mixen sie eine Medizin, die ihnen den Preis des Erfinderwettbewerbs von Gammelsberg einbringen soll. Der Selbstversuch von Professor Brausewein scheitert. Eine Zutat fehlte: ein Olchi-Haar. Die 965 Jahre alte Olchi-Oma stellt sich schließlich freiwillig in den Dienst der Wissenschaft.

+ Professor Brausewein und seine Assistentin Fritzi entführen einen der Olchis in ihr Labor. © Kurth-Schumacher

Die Arznei ist so wirksam, dass der Professor nicht nur vom Bauchweh befreit wird: Ihm wachsen Hörhörner und eine Gnubbelnase. Die Entscheidung über die Preisverleihung in Gammelsberg fällen die Kinder. Na klar: Die Bauchweh-Medizin, mit der der Professor und die Olchis antreten, rangiert in ihrer Gunst weit vor dem unsichtbaren Kanarienvogel und den selbstlaufenden Gummistiefeln der Konkurrenz.

Bastian Pusch lieferte für den neuesten Olchi-Streich wieder einige hitverdächtige Songs, weitere Erfolgskomponenten der Inszenierung waren die fantasiereichen, bunten Kulissen und Kostüme von Stefanie Volkmar und Regina Glosauer. Im Anschluss an die Vorstellung hatten die Kinder Gelegenheit, bei Autogrammstunde und Foto-Shooting letzte Berührungsängste abzubauen.

„Kulturchefin“ Ariane Hanselmann freute sich, dass das kulturelle Angebot von der jungen Generation so gut angenommen wird. Familien mit Kindern sollen auch in der kommenden Saison des Kulturvereins Sulingen auf ihre Kosten kommen.

„Das Dschungelbuch“ (10. Dezember), „Die Schöne und das Biest“ (4. März 2018) und die musikalische Lese-Show „Land der Träume“ (21. April 2018) sind schon gebucht. Karten für alle drei Stücke gibt es als Komplett-Angebot unter dem Logo „Mein erstes Abo“ zum Vorzugspreis.