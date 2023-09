Teppiche für Litauen gehen von Groß Lessen auf die Reise

+ © Jana Sander Den Auflieger für Tour Nummer 29a nach Litauen beladen Uwe Kordes, Klaus Miklis, Uwe Kording und Friedhelm Hartkamp (von links). © Jana Sander

Groß Lessen – Der nächste Hilfstransport nach Litauen startet am Sonntag aus Groß Lessen.

Zum 30. Mal bringen Friedhelm Hartkamp und seine Helfer Hilfsgüter zu Projekten, die von Pastor Mindaugas Kairys betreut werden, aber „eigentlich ist es Tour 29a“, sagt der Organisator lachend: Im Juni hatte aufgrund eines Trauerfalls nur ein Sattelzug die Reise antreten können, und außerdem waren noch Sachspenden zusagt worden, aber nicht rechtzeitig in Groß Lessen eingetroffen.

Nun aber ist der von „inTime Express Logistik GmbH“ aus Hannover zur Verfügung gestellte Auflieger bis unter das Dach beladen, und gezogen wird er von einer Zugmaschine der Sulinger Unternehmensgruppe „Gerdes + Landwehr“. Den Großteil der Ladung machen 34 Rollen hochwertiger Teppiche des Herstellers Anker aus Düren aus. Sie sind bestimmt für verschiedene Einrichtungen in Litauen wie Kindergärten, ein Familienzentrum oder Wohnungen der Kirche, deren Vermietung hilft, die kirchlichen Projekte zu finanzieren. Weiterhin werden diverse Büromöbel nach Litauen gebracht, hochwertige Möbel aus einer Haushaltsauflösung, ein Krankenbett, Rollstühle, Rollatoren, Hygieneartikel und Verbandsmaterial. Wie gewohnt umfasst die Ladung auch Schuhe von Lloyd Shoes, zudem hat das Unternehmen Kartons bereitgestellt, die mit Neuware aus dem Kaufhaus Ranck und gebrachter Bekleidung aus dem DRK-Shop „Kaufen und Helfen“ stammt. Fleißig war erneut Schwester Ruth vom Diakonissen-Mutterhaus in Lemförde: „Sie packt nach wie vor Spenden ein, das ist bewundernswert mit weit über 80“, sagt Friedhelm Hartkamp, aber „wenn man einmal mit dem Virus infiziert ist, kann man nicht aufhören“, weiß er aus eigener Erfahrung.

Der Sattelzug, den er mit seinem Privatwagen samt Anhänger begleitet, soll nach einer Übernachtung in Polen planmäßig am Dienstag das litauische Sakiai erreichen. Am Mittwoch geht es über Silute nach Klaipeda, und am Freitag wollen die Helfer wieder Groß Lessen erreichen.