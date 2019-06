710 Teilnehmer am Start

Resonanz des Sulinger Citylaufs wächst bei vierter Ausgabe erneut

+ Auf Rekordbeteiligung stieß auch der vierte Citylauf, insgesamt 710 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich. Foto: Behling

Sulingen – Viele Zuschauer und gefühlt noch mehr Teilnehmer finden sich am späten Freitagnachmittag am Start-/Zielbereich auf der Langen Straße ein, es ist trocken – und in der Sonne knuffig warm, der Schweiß läuft auch ohne sportliche Aktivitäten. Gute Bedingungen für den vierten Sulinger Citylauf? „Eigentlich ideal“, findet Christian Jost, „es ist nur wichtig, dass man bis 45 Minuten vor dem Start reichlich Flüssigkeit getrunken hat.“ Jost, der sich 2016 dafür eingesetzt hatte, die Breitensportveranstaltung wieder aufleben zu lassen, hat diesen und weitere nützliche Tipps auch den insgesamt etwa 40 Teilnehmern der Trainingstreffen vermittelt, die er in den letzten Wochen dienstags und donnerstags anbot.