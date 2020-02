Sulingen – Im Polizeikommissariat Sulingen kommt Abschiedsstimmung auf: „Es sind alle traurig, dass Volker Rathmann als Urgestein und Teil der Seele der Dienststelle geht“, sagt Andrik Hackmann, Leiter Einsatz und Streifendienst. „Er hat diesen Laden geprägt, und man hat gemerkt, dass ihm die Kollegen wichtig sind – wir verlieren einen ganz besonderen Kollegen.“

Insgesamt 36 seiner 45 Dienstjahre verbrachte Polizeihauptkommissar Volker Rathmann hier. Am 1. März 1958 in Northeim geboren und aufgewachsen in Hannoversch-Münden, begann er dort, nach der mittleren Reife, im November 1974 seine Ausbildung an der Landespolizeischule und wechselte 1975 zur Bereitschaftspolizei nach Braunschweig. Das sei – in der Hochphase der RAF-Anschläge – eigentlich eine militärische Ausbildung gewesen mit Unterricht, Sport und Exerzieren, und er sei auch am Maschinengewehr geschult worden, erinnert sich Rathmann. Kontakt zum Bürger habe er dann 1976 erstmals gehabt, als er nach Sulingen versetzt wurde, doch den Ort habe er erst einmal auf der Karte suchen müssen. Dem Entschluss, vom mittleren in den höheren Dienst zu wechseln, folgte 1984 die Versetzung zur Kommissarsausbildung in Hannoversch-Münden, und nach deren Abschluss kam er 1986 zum Polizeikommissariat Burgdorf, wo er unter anderem beim Objektschutz für das Anwesen des damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht eingesetzt worden sei. Rasch zog es ihn aber wieder in den Landkreis Diepholz: 1987 wurde er ins Polizeikommissariat Weyhe versetzt. Dort habe es ihm gut gefallen wegen der „super Kollegen“, doch 1992 ließ er sich wieder nach Sulingen versetzen. Seither habe er immer mit dem Fahrrad oder, bei Schnee, zu Fuß zur Arbeit kommen können.

In den 45 Dienstjahren habe es nichts gegeben, was er nicht erlebt hat: Tragödien und Todesfälle, aber auch witzige Momente und viele „verhaltensoriginelle Typen“. In Erinnerung sei ihm ein Einbruch geblieben, bei dem ein Fernseher gestohlen wurde – nach dem Hinweis eines Kollegen habe man den Verdächtigen dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht gerade zuhause dabei war, bei dem Gerät die Sender einzustellen. Bei einem seiner letzten Nachtdienste habe er noch zwei Einbrecher auf frischer Tat in der Carl-Prüter-Schule ergreifen können. „Ich habe oftmals auch Glück gehabt – ich bin nie ernsthaft verletzt worden und habe keinen Einsatz völlig vergeigt.“

Seit zehn Wochen baue er Überstunden und Resturlaub ab, am Samstag wird er endgültig in den Ruhestand verabschiedet. Langweilig werde ihm dabei nicht, versichert Rathmann: In Haus und Garten gebe es immer etwas zu tun, er gehe zwei Mal pro Woche ins Fitnessstudio, seit dem vergangenen Jahr habe er ein Abonnement für das Theater – und seit Juli sei er auch stolzer Opa zweier Enkelsöhne. „Ich werde die Kollegen vermissen, aber nicht die Arbeit.“ Es sei eine super Zeit gewesen, aber man müsse sich eingestehen, wenn sich der Tank leert, gerade im „operativen Geschäft“. In einer sich rasch verändernden Gesellschaft bei wachsenden Aufgaben ändere sich auch der Ton, stellt er fest, die Handlungen würden rauer, Respektlosigkeiten und Unverschämtheiten gegenüber Polizisten nähmen zu.