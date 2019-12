Teil des Gesamtkonzeptes

Förderverein Palliativ- und Hospizarbeit gründet sich / Plumhof Vorsitzender

+ Nach der Gründungsversammlung: Petra Brackmann (Leiterin Hospiz Zugvogel, 3.v.l.) und Bianca Sengün (Leitende Koordinatorin Palliativstützpunkt, 5.v.l.) mit den Vorstandsmitgliedern Thomas Wiemann, Carsten Schlotmann, Lothar Plumhof, Henning Levin sowie Stefan Siegel. Auf dem Bild fehlt Juliane Worbs. Foto: Bartels

Sulingen – Kreistagsabgeordneter Ortwin Stieglitz kündigte am Dienstag in den Räumen des Hotels „Zur Börse“ einen spannenden Abend an. Am Ende herrschte uneingeschränkte Einigkeit unter den Teilnehmern: 20 von ihnen setzten nach 90 Minuten Versammlung ihre Unterschriften unter das Protokoll der Gründungsversammlung des Fördervereins Palliativ- und Hospizarbeit.