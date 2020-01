Technischer Defekt: Feuerwehreinsatz an Sulinger Seniorenheim

Sirenenalarm am Donnerstagmittag

Feuerwehreinsatz im Haus am Suletal in Sulingen.

Sulingen – Ein technischer Defekt an der Heizung löste am Donnerstag in den Mittagsstunden einen Feuerwehreinsatz im Seniorenheim „Haus am Suletal“ in Sulingen aus.