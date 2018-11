Teamwechsel im Trauercafé

Ehrenamtliche der ersten Stunde nehmen Abschied

+ © Ambulanter Hospizdienst Sulingen und umzu Annegret Stieglitz, Erika Flügge und Hildegard Mette (von links) verabschiedeten sich beim November-Treffen von den Gästen des Trauercafés. © Ambulanter Hospizdienst Sulingen und umzu

Sulingen - Wer den Verlust eines geliebten Menschen bewältigen muss, sich nicht an Angehörige wenden kann oder diese nicht belasten möchte, dem bietet der „Ambulante Hospizdienst Sulingen und umzu“ seit 2011 mit dem Trauercafé Beistand an. Zwei Teams von Ehrenamtlichen wechseln sich bei der Betreuung der Treffen – immer am ersten Sonntag eines Monats, von 15 bis 17 im DRK-Haus an der Südstraße in Sulingen – ab.