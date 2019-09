Teams suchen sich Weg auf 80 Kilometern

MSG Sulinger Land richtet 52. Orientierungsfahrt für jedermann am 19. Oktober aus

+ Der Start erfolgt am Hotel und Gesellschaftshaus Märtens in Mellinghausen. Foto: MSG Sulinger Land

Sulingen/Mellinghausen – Die Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land (MSG) im ADAC richtet am Sonnabend, 19. Oktober, ihre 52. Orientierungsfahrt für jedermann aus, kündigt Heinfried Leymann für den Verein an: „Der Start erfolgt ab 16.01 Uhr beim Hotel- und Gesellschaftshaus Märtens in Mellinghausen. Danach gehen die weiteren Fahrzeuge in Minutenabständen auf die circa 80 Kilometer lange Strecke.“