100 Teams stellen ihr Können unter Beweis

Klein Lessen – Klein Lessen ist am Samstag, 15. Juni, Schauplatz des Kreisfeuerwehrtages mit dem Leistungsnachweis der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Diepholz: „100 Wettbewerbsgruppen nehmen daran teil“, kündigt Marcus Martz, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sulingen, an. „rund 2 000 Besucher werden erwartet.“

Das Gelände in der Nähe der Bundesstraße 214 stellt Fred Kütemeier bereit – in seiner Halle fanden sich bereits am Mittwochabend viele ehrenamtliche Helfer ein, um sich über den Ablauf informieren zu lassen. „Gut 150 sind am Samstag vor Ort im Einsatz“, teilt Martz mit. Das Orgateam für den Kreisfeuerwehrtag besteht aus Sulingens stellvertretendem Stadtbrandmeister Jens Warner, Andreas Nordloh, Klein Lessens Ortsbrandmeister Thomas Nordloh und dessen Stellvertreter Karsten Ahlering sowie Bastian Volkmann. Marcus Martz: „Die Helfer wurden in Fachbereiche eingeteilt – unter anderem für Platzbau/Bauhof, Frühstück/Kaffee/Kuchen und Elektrotechnik. Mitglieder der Jugendfeuerwehr unterstützen ebenfalls, etwa am Spülmobil.“ Für Samstag sei unter anderem eine Ausstellung der neuesten Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehr geplant. Für die Zuschauer stehen mehrere Imbiss und Getränkebuden bereit, im Angebot sind etwa Bratwurst, Fisch, Chicken Nuggets, Eis und Milchprodukte. „Abends gibt es in Fred Kütemeiers Halle eine Party, ein DJ sorgt für Musik.“

Der Leistungsnachweis der Freiwilligen Feuerwehren beginnt um 8 Uhr, die Siegerehrung soll gegen 18 Uhr erfolgen. Die Wettbewerbe sind in Module aufgeteilt, erläutert Marcus Martz – im Modul „Kuppeln einer Saugleitung“ gehe es für die Teams darum, „in ,trockener Weise‘ eine Wasserversorgung aus offenem Gewässer mit vier Saugschläuchen aufzubauen. Neben der korrekten Ausführung spielt auch die benötigte Zeit eine Rolle.“

Im Modul „Maschinistenprüfung“ laute der Auftrag für den Fahrzeugführer und einen Sicherungsposten, mit einem Feuerwehrfahrzeug in einem Parcours Übungen zu absolvieren – rückwärts Einparken inklusive.

Im Modul „Löschangriff“ gilt dieses Szenario: „Die eingesetzte Einheit wird zu einem Kleinbrand alarmiert. Es besteht nicht die Gefahr einer Brandausbreitung, es sind keine Personen gefährdet. Die primäre Aufgabe ist die Brandbekämpfung. Im Verlauf des Einsatzes wird es zu einem Defekt der B-Leitung kommen, sodass ein Schlauchwechsel vorzunehmen ist.“