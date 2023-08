Team Janos Janik bleibt gut gelaunt: Kulinarischer Hot Spot aus Sulingen beim Wacken Open Air

Von: Sylvia Wendt

Das Team von Janos Janik bleibt gut gelaunt und grüßt aus Wacken. © Janos Janik

Sulingen - Vom „Hill of Dreams“ in Bruchhausen-Vilsen zum „Metal im Matsch“ in Wacken: Das Team um den Sulinger Gastronomen Janos Janik („Bistro by Janos“) ist hart im Nehmen. Seit Sonntag sind er, seine Schwester Tündi Janik, Andree Hämmerling, Christian Jost, Leon Melloh und „Opa“ Heiner Wicke beim legendären Festival in Schleswig-Holstein und servieren stoisch gut gelaunt Hot Dog nach Hot Dog.

Fahrer Heiner Wicke sammelt dabei Kilometer, weil jedes Fahrzeug, ob Verkaufswagen, Kühlanhänger oder Wohnwagen, einzeln mit besonderem Aufwand platziert werden muss.

Durch den Matsch zum Metalfestival. © Janos Janik

Und was kommt nach Sonntag, wenn Wacken beendet ist? Nach „heftigen anderthalb Wochen“ (O-Ton Janos Janik) holt das Team tief Luft, tauscht die „WOA“-Shirts gegen die des Reload Festivals, das am 17. August in Sulingen beginnt. Auch hier liefert es einen kulinarischen Beitrag für die Metal-Gemeinde.