Team der „Lindenblüte“ freut sich auf neue Kita-Gruppe

Im Gruppenraum für die neue Kita-Gruppe: Leiterin Jessica Schuster, Lebenshilfe-Geschäftsführerin Eva Brischke-Bau und Facility Managerin Katrin Kinner (von links).

Lindern – Die Kindertagesstätte „Lindenblüte“ der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz in Lindern ist derzeit aufgrund der Sommerferien geschlossen, aber dennoch herrscht darin reges Treiben: Der Anbau für die neue Kita-Gruppe wird fertiggestellt, um mit der Wiedereröffnung am 15. August in Betrieb gehen zu können.

Im Gange sind momentan noch die „Feinarbeiten“ im Inneren. Die Außenanlagen folgen im Anschluss, durch die Handwerker der Lebenshilfe, erläutert Katrin Kinner, Leiterin Facility Management. Auch die Begrünung des Anbaudaches wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Der Anbau umfasst einen Gruppenraum samt Nebenraum von zusammen 54 Quadratmetern Fläche für die neue Kita-Gruppe, womit die Einrichtung auf zwei Krippen- und zwei Kita-Gruppen mit insgesamt 73 Kindern wächst. Ebenfalls dazu gehören ein eigener Waschraum sowie eine „Schmutzschleuse“ als Zugang zum Außengelände.

Größte Neuerung im Anbau ist aber die Cafeteria, in der die Kinder aller Gruppen künftig Frühstück und Mittagessen einnehmen sollen. „Wir probieren erstmals ein ,gleitendes Frühstück‘ aus“, erläutert „Lindenblüte“-Leiterin Jessica Schuster. Anders als das Mittagessen, das weiterhin in der Gruppe verzehrt wird, haben die Kinder dabei ein Zeitfenster, in dem sie frühstücken können, ohne an ihre Gruppe gebunden zu sein. Das Mittagessen kommt in Zukunft nicht mehr aus der eigenen Küche, sondern aus der großen Lebenshilfe-Küche aus dem Hauptsitz an der Lindenstraße in Sulingen – „aber weiterhin mit Obst und Gemüse aus unserem eigenen Garten“, betont Jessica Schuster. Der soll neu angelegt werden, nachdem zum Außengelände auch eine neue Gemeinschaftsterrasse gehört. „Da können wir im Sommer vielleicht auch gemeinsam frühstücken oder zu Mittag essen“, freut sich die Leiterin.

Insgesamt waren für den Anbau rund 500 000 Euro angesetzt, „und wir sind relativ im Kostenrahmen geblieben“, stellt Katrin Kinner fest. Auswirkungen habe es vor allem gegeben durch Instandsetzungsarbeiten im Altbau, die vorgezogen wurden, weil die entsprechenden Gewerke gerade im Neubau beschäftigt waren, beispielsweise bei den vorhandenen Waschräumen. Außerdem habe sich im Verlauf der Arbeiten herausgestellt, dass die Brandmeldeanlage erneuert werden musste. „Wir haben aber auch auf Nachhaltigkeit geachtet“, betont Kinner und führt als Beispiel die vor zwei Jahren erneuerte Glasfassade des bestehenden Kita-Gruppenraums an, die – ergänzt um eine Tür zur Terrasse – wiederverwendet wurde.

Gefühlt sehe sie noch die Dachdecker vom Richtfest im Mai auf dem Dach, sagt Eva Brischke-Bau, Geschäftsführerin der Lebenshilfe: „Es ist erstaunlich, wie schnell es ging, und ein Hammererfolg, dass wir zum neuen Kindergartenjahr eröffnen können – nach den anfänglichen Verzögerungen hatten wir nicht mehr daran geglaubt.“

Die Bauzeit sei auch stressig gewesen, fügt Jessica Schuster hinzu, aber: „Es hat echt Spaß gemacht.“ Vor allem die Zusammenarbeit mit Bauleiter Nils Schönig vom Architekturbüro Bramlage, Schwerter und Schönig aus Vechta sei sehr gut gewesen, denn „er hatte viele Ideen, und wir konnten eigene Ideen einbringen.“ Aber auch vonseiten der Geschäftsführung habe sie viel Spielraum gehabt. „Es sollen die entscheiden, die damit arbeiten, denn sie sollen sich hier wohlfühlen“, bekräftigt Eva Brischke-Bau. Die Vorfreude sei groß im Team.

Dazu beigetragen hat laut Jessica Schuster, dass schon recht schnell mit der Personalsuche für die neue Gruppe begonnen wurde. „Zum 1. Mai war alles fix und wir konnten die neuen Mitarbeiter schon in die Planungen mit einbeziehen.“ Trotzdem gebe es in der Einrichtung noch Platz für junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten wollen. Auch Praktikumsplätze für Heilerziehungspfleger, Erzieher und sozialpädagogische Assistenten seien verfügbar.

Am meisten freut sich das Team auf den Zuwachs durch die neue Gruppe und die dadurch möglichen gruppenübergreifenden Aktionen, sagt Jessica Schuster. Jedes Kind bringe neue Impulse mit, das sei ein ganz anderes Lernen für die Kinder: „Wir hoffen, dass es laut, lebendig und bunt bleibt.“

„Wir dürfen aber auch die Elternperspektive nicht vergessen“, mahnt Eva Brischke-Bau: Mit der zweiten Kita-Gruppe könnten künftig alle Krippenkinder weiter in der „Lindenblüte“ bleiben und müssten ihre Freundschaften nicht aufgeben.