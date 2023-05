Tauziehen über die „ganz Kleine Aue“ in Groß Lessen

Von: Harald Bartels

Teilen

Vollen Einsatz zeigten die Teams vor zahlreichen Zuschauern. © Bartels

Groß Lessen – „Das war eine absolut gelungene Veranstaltung, und wir hatten richtig Glück mit dem Wetter“, freute sich Jens Fischer, 1. Vorsitzender des SV Lessen. Der Grund seiner Freude: Die Veranstaltung „Tau in den Mai“, mit der sich der Verein feuchtfröhlich von seinem früheren B-Platz in Groß Lessen verabschiedete.

Dabei hatte der Tag mit einem Missklang begonnen, denn das im Vorfeld des Tauziehens geplante Punktspiel der SG Lessen / Wehrbleck / Varrel gegen AS United in der 2. Kreisklasse Diepholz Süd musste entfallen, weil die Gastmannschaft nicht antrat. „Das ist schade, weil wir die Anstoßzeit extra abgesprochen haben“, sagte Fischer.

Umso mehr konnten sich die Zuschauer auf den eigentlichen Höhepunkt konzentrieren, den Tauziehwettbewerb. Dafür hatten die Organisatoren aus dem Eventteam des SV Lessen einen Wassergraben als Hindernis angelegt – gut 1,50 Meter breit und einen Meter tief. „Das ist die ,ganz Kleine Aue‘“, lachte Sönke Hartkamp, 2. Vorsitzender des Vereins, „und gefühlt ist das Wasser 1 Grad Celsius kalt.“

Kein namenloses Hindernis: die „ganz Kleine Aue“. © Bartels

Nach den offiziellen Regeln des Tauziehens maßen sich dann 16 Herren- und sieben Damenteams in dem von Kevin Berger moderierten Wettbewerb. In der Vorrunde traten die Mannschaften mit jeweils fünf Mitgliedern mehrfach an, bevor im weiteren Verlauf das K. O.-System Anwendung fand.

Gegen Abend standen dann Sieger und Platzierte fest: Bei den Herren siegten die „Amtsschimmel“-Jungs vor den „Maibaumpflanzern Groß Lessen 2012“. Platz drei ging an „Thiermanns Knechte“ aus Mellinghausen vor „SV Suffhorst I“ aus Staffhorst. Die Damenwertung entschied das Team des Schützenvereins Groß Lessen für sich vor den „Füüerwehr Deerns“, ebenfalls aus Groß Lessen. Im Ziehen um Platz drei setzten sich die „Rathlosener Beerleader“ durch gegen das Team „Drahtesel“ aus Staffhorst.

Mit einem beherzten Sprung retteten sich manche vor dem Sturz. © Bartels

Nach der Siegerehrung blieben viele der Teilnehmer noch zur Freiluftparty bis in die Nacht hinein. Insgesamt habe die Veranstaltung sicher „gut über 500 Gäste“ gehabt, schätzte Fischer.

Einen ausdrücklichen Dank richtete Hartkamp noch einmal an die Eigentümer der Bauplätze auf dem ehemaligen Sportplatz, die ihre Grundstücke für die Veranstaltung zur Verfügung stellten und so den Abschied von der Sportanlage ermöglichten. Auch die Vorbereitungen seien gut verlaufen: „Es war alles einfacher als an der Kleinen Aue“. Dort hatte die Lessener Dorfjugend zuletzt vor elf Jahren ein Tauziehen über den Fluss organisiert. Trotz der großen Zuschauerresonanz damals war die Veranstaltung aber aufgrund der aufwendigen Vorbereitungen nicht mehr wiederholt worden.

Die „ganz Kleine Aue“ wartete auf die Verlierer. © Bartels

Einige Mannschaften setzten auf eigene „Anheizer“. © Bartels