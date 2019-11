Tausende besuchen Wintermarkt der „Delme“

Vielfältiges Sortiment in Sulingen aus Eigenproduktion und aus weiteren Werkstätten der Region

+ Dekorative Holzarbeiten waren ebenso zu haben wie Gestecke, Kerzen, Kaffee, Fahrräder... Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Es „brummte“ am Stand von Albert Schulte und Rainer Breuer: Sie boten am Sonntag beim Wintermarkt der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und der Werkstatt für Industrie und Dienstleistung (WID) der Delme-Werkstätten in Sulingen Weihnachtsbäume und Tannenzweige an. „Obwohl wir doppelt so viel hatten wie im letzten Jahr, war das Schnittgrün schon um halb eins ausverkauft“, sagte Schulte. Ein privater Bummel über den Markt liege wohl nicht drin, aber das sei kein Problem, versicherte Breuer. Öffentlichkeitarbeit in diesem Rahmen mache Spaß – ebenso wie der Austausch mit den Besuchern.