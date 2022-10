Tanja Wilking gestaltet in Sulingen „Hingucker“ passend zur Saison

Von: Harald Bartels

Aktuell für das Oktoberfest ausstaffiert hat Tanja Wilking ihre Puppen. © Bartels

Sulingen – Das Paar Wilma und Hans führt ein bewegtes Leben: Im Frühjahr fuhren sie mit dem Rad durch die Natur, im Sommer waren sie tauchen – und derzeit feiern sie fröhlich das Oktoberfest. Das Besondere daran: All diese Abenteuer erleben sie auf einer Holzbank an einem Sulinger Gartenzaun. Bei dem Paar handelt es sich um Puppen, die Tanja Wilking als „Hingucker“ an ihrem Elternhaus platziert.

Sie setze damit die Tradition ihres Vaters Georg fort, sagt sie. Der war nicht nur als „Hochrad-Schorse“ bis zu seinem Tod 2019 vielen Menschen ein Begriff, sondern habe es auch geliebt, im Vorgarten seine „Torffrau“ und andere Skurrilitäten zu präsentieren. Anfang der 2000er habe er damit begonnen. „Das hat er nie für andere gemacht, sondern weil er Freude daran hatte.“

Die „Torffrau“ sei schließlich in die Jahre gekommen, und nach dem Tod ihrer Mutter Erika im Frühjahr 2020 habe sie im Herbst erstmals die Gestaltung der Stelle am Zaun übernommen und später zwei Stoffpuppen auf die Bank gesetzt, erzählt Tanja Wilking. Anfangs hätten die Puppen ungeschützt auf der Bank gesessen, aber nachdem die Nachbarn die Figuren in ihrer Abwesenheit immer wieder aufgerichtet hätten, wenn sie vom Wind umgeweht worden waren, sei ein „Guckkasten“ als Schutz entstanden. Der erfüllt auch gleich noch einen anderen Zweck – er begrenzt den Platz, der für das Schaubild zur Verfügung steht. „Sonst würde ich mich irgendwann über die ganze Bank ausbreiten“, lacht die Sulingerin. Außerdem liege ein besonderer Reiz darin, sich zu überlegen, wie sie die Darstellung so verkleinert, dass sie trotzdem zur Geltung kommt.

Ganz wichtig dabei ist ihr, dass bei der Ausgestaltung auch Dinge zum Einsatz kommen, die ansonsten auf dem Müll landen würden: „Ich gucke ohnehin, wie ich Dinge noch weiter so nutzen kann, dass sie mein Leben angenehmer machen“, sagt Tanja Wilking und führt als Beispiel ihre Brillenhalterung an, die aus einem alten Schnürsenkel entstand.

So entstünden auch die einzelnen Szenen auf der Bank, passend zur jeweiligen Saison: „Die Ideen wachsen mit dem, was man täglich aufnimmt“, betont Tanja Wilking. Es gebe nicht die „große Idee“ am Anfang, sondern es beginne oft mit einem möglichen Requisit, und daraus ergebe sich alles andere. Die Oktoberfestszene habe beispielsweise ihren Ursprung darin, dass sie überlegt habe, was sie mit alten Lederresten anfangen könnte. Daraus sei der Gedanke entstanden, für Hans eine Lederhose zu fertigen – was zu der Frage führte, bei welchem Anlass er denn diese Hose tragen könnte. Am Ende sei das Puppenpaar auf der „Wiesn“ gelandet. Dabei komme immer auch ein bisschen ihr Perfektionismus durch, den habe sie von ihrem Vater geerbt – sie verweist auf das bis ins Detail stimmige Kostüm, mit dem er als „Hochrad-Schorse“ unterwegs war.

Gebastelt habe sie schon immer gerne, und sie habe festgestellt, dass sie das im Elternhaus besser tun könne als in der Zweizimmerwohnung, die sie mit ihrem Mann in München bewohnt. „Ich komme hierher und freue mich, dass ich für mich sein und basteln kann“, verrät sie. Das sei ein Ausgleich zu ihrem beruflichen Alltag als einziges hauptberufliches Aktmodell Deutschlands.

„Die Ideen werden mir nicht ausgehen – leider“, sagt Tanja Wilking und lacht, „ich muss mich dann auch selber zurückhalten.“ Die einzige Konstante sei, dass es bei den beiden Puppen Wilma und Hans bleiben werde.