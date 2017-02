Tagsüber hält er die Klappe

Florian Schroeder gastiert am Samstag, 11. Februar, im Stadttheater Sulingen.

Sulingen - Von Martina Kurth-Schumacher. „Entscheidet euch!“ heißt das Programm, mit dem Kabarettist Florian Schroeder am Samstag, 11. Februar, nach Sulingen reist. Der Auftritt im Stadttheater beginnt um 19.30 Uhr. Schroeder nahm sich die Zeit für ein Interview vorab.

Sulingen – haben Sie den Namen schon einmal gehört?

Florian Schroeder: Ja, ich habe mich bei Google-Maps schlau gemacht. Und ich weiß auch vom weltberühmten Sulinger Dom, dem Michel, der Elbphilharmonie und den Stadtmusikanten. Die sind ja legendär.

Sie sind eigentlich auf größeren Bühnen zu Gast. Worin liegt für Sie der Reiz in einer relativ kleinen Spielstätte wie in Sulingen?

Florian Schroeder: Ich bin oft in großen Häusern, aber die kleinen liegen mir auch am Herzen. Wer vergisst, wo er herkommt, hat den Anfang des Endes seiner Karriere schon eingeleitet.

Seit wann sind Sie im Geschäft? Wer hat Ihr Talent entdeckt?

Florian Schroeder: Das war wohl Harald Schmidt. 1993, ich war 14, bin ich 30 Sekunden in seiner Fernsehsendung „Schmidteinander“ aufgetreten und habe Prominente parodiert. Darüber wurde ein Sportredakteur des Regionalsenders Radio FR1 in Freiburg auf mich aufmerksam. Über ihn kam ich 1995 als Praktikant und später als Reporter und Moderator zum Radio.

Waren Sie schon in der Schule der „Klassenclown“?

Florian Schroeder: Absolut ja. Im Gegensatz zum Pausenclown, der die Sicherheit der Pause nutzt, sucht der Klassenclown die Auseinandersetzung mit der Opfer seiner Satire, also dem Lehrer während der Stunde. Das war ich. Lehrer parodieren konnte ich gut. Und ich war immer auf der Lauer nach dem nächsten Versprecher und dem nächsten Irrtum.

Welchen Beruf hätten sich Ihre Eltern für Sie gewünscht?

Florian Schroeder: Ich glaube, meine Mutter hätte mich gern im seriösen Journalistenfach gesehen. Auf jeden Fall in einem sozialversicherungspflichtigen Beruf. Dass es anders kam, war für sie aber kein Problem.

Was ist Ihr Anliegen? Wollen Sie Ihr Publikum primär gut unterhalten, oder haben Sie auch eine politische Botschaft?

Florian Schroeder: Die politische Dimension ist wichtig, sonst wäre mir meine Arbeit zu langweilig und zu klamaukig. Trotzdem steht die gute Unterhaltung an erster Stelle: Ich reflektiere über die Welt in Form von Pointen und lustigen Geschichten.

Woher nehmen Sie Ihre Themen?

Florian Schroeder: Meine Themen sind das Ergebnis von Beobachtungen in meinem Umfeld, von Recherche und Lektüre. Ich versuche daraus neue Sichtweisen zu gewinnen.

Wie würden Sie Ihre Zielgruppe beschreiben?

Florian Schroeder: Die Frage nach Zielgruppe bringt nichts. Das funktioniert weder auf der Bühne noch im Fernsehen oder im Radio. Ich spreche alle an, die sich für gesellschaftlich-politisch relevante Themen interessieren. 13-Jährige habe ich selten im Publikum, und wenn doch, freue ich mich. Nach oben gibt es keine Grenze.

Haben Sie Vorbilder?

Florian Schroeder: In meiner Kindheit haben mich Mathias Richling, Hape Kerkeling und natürlich Harald Schmidt beeindruckt, mit ihnen bin ich aufgewachsen. Als Jugendlicher habe ich David Letterman ‚inhaliert‘. Vorbilder habe ich in dem Sinne nicht, aber es gibt viele Künstler, die ich zutiefst respektiere.

Ihr Programm heißt: „Entscheidet euch“. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Entscheidungen im Leben?

Florian Schroeder: Will ich heiraten und Kinder haben? Lebe ich um zu arbeiten oder arbeite ich um zu leben? Diese existenziellen Fragen stellen sich wohl alle Menschen

Zwölf bis 16 Tour-Termine in einem Monat – ein strammes Programm. Wie halten Sie das durch?

Florian Schroeder: Indem ich tagsüber die Klappe halte. Ich arbeite am Schreibtisch, treibe Sport und konzentriere mich auf den Abend. Im Grunde genommen bin ich ein ganz normaler Handelsreisender – mit unterdurchschnittlicher Reisetätigkeit im Gegensatz zu manch einem Topmanager oder Außendienstler.

Übernachten Sie in Sulingen? Wollen Sie noch das Sulinger Nachtleben aufmischen?

Florian Schroeder: Nein, ich fahre nach der Vorstellung wieder ab. Es nimmt mir Energie, jeden Tag in einem anderen Hotel zu übernachten, deshalb wohne ich mehrere Tage in einer nächstgrößeren Stadt im Umkreis. Schade, das Sulinger Nachtleben verpasse ich, aber ich schau mir ja schon nachmittags die Elbphilharmonie an.

Karten für den Auftritt am Samstag, 11. Februar, sind erhältlich in der Geschäftsstelle des Kulturvereins Sulingen (Tel. 0 42 71 / 14 40), in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie online unter www.nordwest-ticket.de