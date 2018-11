„Tafel“ investiert Spende des SoVD in Elektrohubwagen

Seitens der Ehrenamtlichen, die sich für die Sulinger Tafel engagieren, hießen am Donnerstag die Koordinatoren Michael Klamt, Helga Becker und Anneliese Siemering mit Vorsitzendem Heinrich Schlüterbusch und Schatzmeister Roland Gösele (von links) Besuch vom Ortsverband Sulingen im Sozialverband Deutschland (SoVD) in der Einrichtung am Schwafördener Weg willkommen: Sie überreichten eine Spende des Ortsverbandes in Höhe von 500 Euro. „Wir wollen das ,Tafel‘-Team dabei unterstützen, auch künftig diese wichtige Anlaufstelle für hilfsbedürftige Mitmenschen – ältere Leute mit wenig Rente, Hartz-IV-Empfänger und unsere ,Neubürger‘ – zu erhalten“, begründete Schlüterbusch die Zuwendung. Die Summe trägt zur Finanzierung des Eigenanteils der „Tafel“ für die neue Ameise (ein Elektrohubwagen für das Lager) bei, erläuterte Michael Klamt, „wir haben von der ,Bundes-Tafel‘ eine Förderung in Höhe von 75 Prozent der Gesamtkosten von gut 6 000 Euro aus Mitteln der Lidl-Stiftung bewilligt bekommen.“

J Foto: Behling