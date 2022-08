„Tafel“ beteiligt sich mit Flohmarkt am „tag des wir“ in Sulingen

Teilen

Die „Drums Alive“-Inklusionsgruppe des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen ist beim „tag des wir“ am kommenden Sonnabend in Sulingen zu Gast. © TSV Blau-Weiß Melchiorshausen

Sulingen – Am „tag des wir” von Lebenshilfe Grafschaft Diepholz und Sozialverband Deutschland am Inklusiven Wohnprojekt der Lebenshilfe am Schwafördener Weg in Sulingen (Samstag, 13. August, 13 bis 18 Uhr) beteiligen sich jetzt auch Vertreter der Sulinger Tafel: „Sie bieten Flohmarktartikel feil“, darauf weist Carsten Schlotmann von der Sozialraum- und Netzwerkarbeit der Lebenshilfe hin.

Im Rahmenprogramm wirken die Angehörigen der „Drums Alive“-Inklusionsgruppe des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen mit. Die Abteilungen Fußball und Handball des TuS Sulingen stellen ihre Inklusionsarbeit vor. Darüber hinaus informiert die Lebenshilfe über den geplanten Aufbau einer inklusiven Judo-Gruppe.

Die musikalische Gestaltung des Nachbarschaftsfestes übernehmen Rainer Wölk und Uli Preuss, die einen Mix aus Folk und Oldies spielen. In den Pausen sorgen DJs aus dem Umfeld der Bewohner des Wohnprojektes für Unterhaltung. Im Veranstaltungsraum des Wohnprojektes richten die Gastgeber eine Cafeteria ein. Einen Getränkestand und eine Burgerbox gibt es auf dem Freigelände für die Besucher.