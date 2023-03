Suppenküche des Sulinger „Wichtelgartens“ wird geschätzt

Von: Harald Bartels

Teilen

Aus dem großen Topf der mobilen Küche servierte Susann Dökel vor der Schützenhalle an der Breslauer Straße Gulaschsuppe. © Bartels

Angebot des Sulinger Vereins „Wichtelgarten“ bis Ende April am Schützenhaus

Sulingen – Noch bevor die Essensausgabe beginnt, warten am Samstag schon die ersten Hungrigen vor der Schützenhalle der „Ützen“ an der Breslauer Straße in Sulingen: Die Suppenküche des Vereins „Wichtelgarten“ hat sich etabliert.

Der Auftakt des Angebots im Januar war für die Mitglieder jedoch frustrierend, denn zur ersten Ausgabe erschienen nur zwei Mütter mit ihren Kindern. Das ist inzwischen anders, im Schnitt nutzen um die 40 Gäste das Angebot, wie Claudia Ehlers aus dem „Wichtelgarten“-Vorstand berichtet.

Dabei hat sich auch der Fokus geweitet: War der ursprüngliche Gedanke des Projektes, dass Bedürftige einmal wöchentlich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden, ist der Kreis größer geworden. Die Kunden der Sulinger Tafel, für die das Angebot an sich gedacht war, bilden nur einen kleinen Teil der Gäste. „Wir haben viele unterschiedliche Nutzer“, verrät Claudia Ehlers. Neben den Mitgliedern des Schützenvereins von 1848 Sulingen, die das Angebot vor ihrer Schützenhalle gerne mit eigenen Terminen verbinden, kommen auch ältere Leute, die zum Teil einen Kochtopf dabei haben, um sich eine Mahlzeit für zuhause zu holen, oder Menschen, die einfach einen deftigen Eintopf schätzen und dafür gerne auch einen höheren Preis zahlen – für Tafelkunden wird die Portion für einen Euro angeboten, für Kinder ist die Suppe kostenlos. Laut Claudia Ehlers entstehen dabei auch Gespräche untereinander, es werden Kontakte geknüpft und Netzwerke gebildet – „das ist wirklich schön.“

Die Suppe kocht nach wie vor Yvonne Rethorn, Inhaberin der Raststätte am Westpoint, und die Ausgabe übernehmen neben den Vorstandsmitgliedern des „Wichtelgartens“ weitere ehrenamtliche Helfer. „Viele von denen sind einfach auf uns zugekommen und haben ihre Hilfe angeboten“, freut sich Claudia Ehlers. Den Helfern sei man sehr dankbar, ebenso wie den Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung das Angebot ermöglichen.

Umzug in Innenstadt nach Sommerpause

Noch bis Ende April ist die Suppenküche samstags ab 12 Uhr vor der Schützenhalle geöffnet. Dann sei ohnehin eine Sommerpause geplant gewesen, sagt „Wichtelgarten“-Vorsitzender Karl-Heinz Jantzon. Ab Anfang Oktober wird der Betrieb wieder aufgenommen, dann allerdings mit einem leicht veränderten Konzept und einem neuen Standort neben „Blumen Fehner“ an der Langen Straße.