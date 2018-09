In Summe 50 000 Euro Benefit

Sulingen - „Die Karten sind restlos ausverkauft; auch auf der Warteliste ist kein Platz mehr.“ Konrad Leymann blickt in den Ordner mit den Ticket-Vorbestellungen. Karin Michaelis-Hatje und Torsten Blietschau lehnen sich zufrieden zurück. Blietschau ist Präsident des Lions Clubs Sulinger Land, Michaelis-Hatje und Leymann gehören zu den Mitgliedern des Clubs, die alljährlich die Organisationsfäden der Benefizveranstaltungen in die Hände nehmen. Am Freitag, 23. November, gastiert Mira Regensburg mit ihrem Programm „Mädelsabend“ im Sulinger Stadttheater. Die in diesem Jahr ist die zehnte Benefizveranstaltung, die die Sulinger Löwen organisieren. Gegründet hatte sich der Club 2008.

Konrad Leymann und Karin Michaelis-Hatje begleiten die Benefizveranstaltungen von Beginn an. Stolz sei man auf die Bandbreite, die man abdecke, sagt Leymann. „Von Jazz bis Comedy, von Klassik bis zur Magie.“ Man freue sich über die Resonanz in der Region Sulingen. Zu jeder der zehn Veranstaltungen war das 446 Plätze fassende Theater der Stadt Sulingen bis auf den letzten Sitz ausverkauft. „Nur das sorgt am Ende für den Benefiz-Effekt. Wir sind dankbar, dass die Sulinger das so annehmen.“

Nutznießer: Hilfsorganisationen oder Clubs, die sich in irgendeiner Form sozialen Aufgaben beziehungsweise dem Allgemeinwohl verschrieben haben. Torsten Blietschau: „In der Summe sind so über die Jahre über 50 000 Euro zusammengekommen; für lokale, nationale oder auch internationale Projekte.“ Konrad Leymann: „Wichtig ist uns jedes Jahr aufs Neue, dass sich die Träger der Projekte im Stadttheater vorstellen. So bieten wir ihnen die Chance, neue Kontakte für ihre Arbeit zu erschließen.“ Begünstigte der Benefizveranstaltung 2018 sind laut Torsten Blietschau der Verein Nachbarschaftshilfe Sulingen und die Filmemacher des Sulingen Projektes. „Wir werden uns noch einen dritten Begünstigten suchen, der international tätig ist“, sagt der Präsident.

Pate dafür, dass die Sulinger Löwen vor zehn Jahren die Reihe der Benefiz-Veranstaltungen eröffneten, stand Peter Baumann mit seinen „Jazzromances“. Dessen Auftritt war dem Lions Club Sulinger Land aus Reihen des Distrikts angeboten worden. Leymann: „Erst haben wir überlegt, wie macht man denn so etwas. Dann konnten wir aber auf die Unterstützung von Rainer Hatje zurückgreifen, der sich damals noch hauptberuflich mit Event-Management beschäftigte. Dann sind wir auf den Zug aufgesprungen.“ Nach zwei Folge-Veranstaltungen mit Peter Baumann folgten später Künstler und Darsteller unter anderem wie Reinhold Beckmann mit Band, die „weltweit einzige gemischte Boyband“ Seven Up, der Magier Thimon von Berlepsch oder auch das Damen–Quartett „Salut Salon“. „Ganz verschiedene Dinge“, sagt Leymann. Als persönliches Highlight bezeichnet er den Auftritt des Kabarettisten Horst Schroth in Sulingen. „Der hat mich total mitgenommen.“ Karin Michaels-Hatje erinnert sich vor allem gerne an Seven Up, Torsten Blietschau an den Auftritt von Reinhold Beckmann im Sulinger Stadttheater.

Karin Michael-Hatje: „Wir überlegen jedes Jahr neu, wie man den breiten Geschmack des Publikums trifft. Dennoch haben wir den Anspruch, etwas Besonderes anzubieten.“ Dankbar sei man in der Programmauswahl für die Unterstützung durch den Kulturverein Sulingen; speziell für Rat und Tat von Geschäftsführerin Ariane Hanselmann.

Wert auf „das Besondere“ legen die Sulinger Löwen im Übrigen nicht nur in der Programmauswahl: Sektempfang vor den Veranstaltungen, Imbiss im Anschluss. Torsten Blietschau: „Inzwischen kommen die Leute gerne zu unseren Veranstaltungen. Und darauf sind wir stolz.“ - oti