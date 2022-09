Sulinger „Zauberland“ vertieft Kooperation mit Syker Kneippianern

Von: Harald Bartels

Das erste der neuen T-Shirts präsentieren die Kinder unter den Augen von Anni Wöhler-Pajenkamp (links), Elke Traemann (Zweite von links), Anke Dwinger (hinten) und Nina Wohlers (rechts). © Bartels

Sulingen – Ein liebevoll verpacktes Geschenkpaket brachten jetzt Anke Dwinger, 2. Vorsitzende des Kneipp-Vereins Syke, und Anni Wöhler-Pajenkamp, Mitglied im Beirat des Kneipp-Vereins, in die Sulinger Kindertagesstätte „Zauberland“. Begeistert packten die Kinder die Gabe aus und holten 20 T-Shirts hervor. Gedacht sind sie als einheitliche Bekleidung bei sportlichen Aktivitäten, etwa bei der Teilnahme am Sulinger Citylauf oder bei der jährlichen Eröffnung der Kneippsaison im Wassertretbecken am Stadtsee, erläuterte Nina Wohlers, Leiterin des „Zauberlands“.

Die T-Shirts seien das erste konkrete Projekt der Zusammenarbeit nach dem „Beschnuppern“, sagte Anni Wöhler-Pajenkamp. Seit 2021 kooperieren der Verein und die Kindertagesstätte, nachdem der bisherige Kooperationspartner, der Kneippverein Sulingen, nicht mehr besteht. Mitglieder des Syker Vereins hätten die Kindertagesstätte bereits zweimal besucht, und die Einrichtung habe sich auf einer Vereinsversammlung vorgestellt und werde das im November noch einmal tun. „Der Verein freut sich sehr über die Zusammenarbeit – es ist toll, dass es solch eine Institution in der Region gibt“, ergänzte Anke Dwinger. Tatsächlich sei das „Zauberland“ die einzige kneipp-zertifizierte Einrichtung im Landkreis Diepholz: „Viele Kitas scheuen den hohen Aufwand.“

Bereits seit 2004 arbeitet das „Zauberland“ nach dem Kneipp-Konzept. Dazu gehören mehrfach pro Woche Wasseranwendungen, entweder im eigenen Wassertretbecken oder in Wannen, aber auch Waschungen und Güsse. Weiterhin seien gesunde Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft und das Achten auf das seelische Wohlbefinden Teil des Konzepts, führte Nina Wohlers aus: „Das geht Hand in Hand mit dem, was wir ohnehin machen würden.“

Weiterhin erfordere die Zertifizierung, dass wenigstens die Hälfte des Personals über die Zusatzqualifikation als Kneipp-Gesundheitserzieher verfügt – „bei uns sind es fast 90 Prozent.“ Zuletzt habe man, aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmer, die Fortbildung in Sulingen abhalten können statt im bayrische Bad Wörishofen. Und schließlich müsse die Einrichtung auch Mitglied sein in einem Kneipp-Verein.

So sei die Verbindung zustande gekommen zum Kneipp-Verein Syke, fügte Elke Traemann hinzu, Leiterin der „Zauberland“-Krippe. Den Kontakt habe Hans-Jürgen Levin hergestellt als Vorsitzender des Sulinger Kneipp-Vereins: „Ihm war wichtig, dass wir auch weiterhin gut betreut werden.“ Ebenfalls sei ihm wichtig gewesen, dass das Kneipp-Konzept sich nicht ausschließlich an Senioren richtet – ein Ansatz, den Anke Dwinger teilt: „Dass Kneipp nur etwas für alte Leute ist, ist ein Vorurteil.“ Der Syker Verein biete auch lange Wanderungen, intensive Radtouren, Yoga und Qi-Gong. Für zusätzliche Angebote suche man weiter kreative Übungsleiter.

Was davon auch für die Kindertagesstätte „Zauberland“ infrage kommt, ist noch offen: „Wir sind dabei auszuloten, welche Formen der Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein noch möglich sind“, sagte Nina Wohlers.