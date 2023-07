Sulinger Wollefest: Kaufen und gleich ausprobieren

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Das Stricken in gemütlicher Runde ist fester Bestandteil des Wollefestes. © Kurth-Schumacher

Sulingen – Ungeachtet aller schlechten Wetterprognosen war das Wollefest rund um das Café am Stadtsee am Wochenende eine gefragte Adresse. Schon zum Startschuss der Veranstaltung pilgerten die Kunden in Scharen auf das Gelände, und im Umkreis von einem Kilometer war kaum noch ein Parkplatz zu finden.

Regina Hoier, die das Fest in Kooperation mit Dörte Knake (Café am Stadtsee) in bewährter Weise organisiert hatte, freute sich über die wetterfeste Klientel der siebten Auflage des Wollefestes: „Wir haben tatsächlich nur eine Absage, alle anderen sind da: 35 Aussteller aus allen Teilen der Republik zwischen Flensburg, Regensburg, Aurich und Mülhausen, unter ihnen neun ‚Neue’.“ Bewerbungen habe es mehr gegeben, aber der Platz sei begrenzt. Die Veranstaltung habe sich definitiv in der Szene etabliert, Lob gebe es von allen Seiten für die Auswahl der Anbieter und das einzigartige Ambiente.

Nach drei Monaten intensiver Planung freute sich Regina Hoier am Samstagmittag darauf, selbst in dem bunten Sortiment an Wolle und Garnen zu stöbern – pflanzen- oder säuregefärbt, gesponnen oder als Rohware. Das große Angebot an Wolle und Garnen zum Anfassen begeisterte, denn gute Fachgeschäfte sind mittlerweile dünn gesät. Die Händler schätzen den Kontakt untereinander, nutzten aber auch die Gelegenheit, auf ihr Online-Geschäft aufmerksam zu machen. Drei Suri Alpakas warben zusammen mit ihrem Besitzer Eckehard Pöppel, Seckenhausen, für die edle Faser, die im Allgäu kardiert und in Sachsen gesponnen wird. Auch Zubehör wie Knöpfe, Stricknadeln, Spindeln oder Taschen wurde in ungezählten Varianten angeboten.

Eine farbenfrohe Auswahl an Wolle präsentierte die Aussteller. © Kurth-Schumacher, Martina

Tradition haben inzwischen die Workshops angesagter Strickdesigner(innen). Tanja Osswald aus Hagen stellte sich individuell auf ihre Teilnehmer ein, vermittelte Grundlagen an Anfänger oder zeigte Fortgeschrittenen neue Techniken. Eine ebenso praktische wie witzige Aktion: Gabriele Sinzig-Freese aus Bremerhaven erklärte, wie man zwei Socken gleichzeitig auf einer großen Rundnadel strickt.

Nicht nur in den organisierten Workshops war gemeinsames Handarbeiten Programm. „Wir kaufen Wolle und probieren gleich aus, wie sie in der Hand liegt“, offenbarte Michael Vorwerk, seit 45 Jahren überzeugter Stricker. Er ließ gemeinsam mit Gleichgesinnten aus Nordenham, Süddeutschland und dem Ruhrpott die Nadeln klappern. Kennengelernt haben sich die Strickbegeisterten vor Jahren auf einer Woll-Messe und treffen sich jetzt immer wieder. Die musikalischen Beiträge von Harfenistin Irmtraud Keppler aus Harpstedt waren die passende Begleitung für Fachsimpelei und Probestricken. Sie fand ihren Platz unter dem großen Walnussbaum.

Harfenistin Irmtraud Keppler aus Harpstedt. © Kurth-Schumacher, Martina

Katrin Lutzke aus Hattingen, Anbieterin von Strick-Nadel-Taschen, gehörte zum fünften Mal zu den Ausstellern. Dem Wollefest in Sulingen gab sie gute Noten: „Die Location ist wunderschön, da steckt viel Liebe drin. Und die Leute sind nett und gut gelaunt.“ Sie hatte sich gleich für vier Tage in der Sulestadt einquartiert. Für das Abendprogramm habe sie einige Tipps bekommen, allerdings sei sie skeptisch: „Nach diesen anstrengenden Tagen hier werde ich für das Sulinger Nachtleben leider keine Power mehr haben.“