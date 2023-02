Sulinger „Wichtelgarten“ verlost Tickets für das Polizeiorchester

Teilen

Kompositionen aus aller Welt und Sinatra-Hits lässt das Polizeiorchester Niedersachsen am Freitag im Sulinger Stadttheater erklingen. © Polizeiorchester Niedersachsen

Sulingen – Tickets zu gewinnen gibt es am Mittwoch, 14. Februar, für das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen am kommenden Freitag, 17. Februar (ab 19 Uhr im Sulinger Stadttheater): Der Verein Wichtelgarten, für dessen Feldküchen-Projekt der Erlös des Abends bestimmt ist, hat eine telefonische Verlosung organisiert. Die ersten fünf Anrufer, die am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr unter Tel. 01 71 / 7 77 91 13 den Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz Jantzon erreichen, gewinnen je eine Eintrittskarte.

Das Polizeiorchester präsentiert am Freitag das Programm „Around the World“ mit Kompositionen aus aller Welt – und mit einigen Hits von Frank Sinatra: Den Gesangspart übernimmt Marc Masconi. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro sind noch bei mehreren Vorverkaufsstellen in Sulingen erhältlich – in der Aral-Tankstelle am „Westpoint“, im Verwaltungsgebäude der Firma Jantzon & Hocke (Friedrich-Tietjen-Straße 15), in der Volksbank und der Sparkasse sowie beim Kulturverein (in der Geschäftsstelle).