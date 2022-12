Sulinger Tafel: Schüler aus Varrel und Kirchdorf packen Geschenke

Weihnachtsaktion

+ © Bartels, Harald Mehr als 270 Geschenke für die Kinder der Tafelkunden übergaben Schüler, Lehrkräfte und Eltern. © Bartels, Harald

Sulingen – Mit mehreren Fahrzeugen brachten am Mittwoch Lehrkräfte, Schüler und Eltern der Oberschule Varrel und der Grundschule Kirchdorf Weihnachtsgeschenke für die Kinder aus dem Kundenkreis der Sulinger Tafel.

Vorab hatte Carola Labbus, Schulleiterin der Oberschule, Informationen eingeholt, wie viele Kinder in welchem Alter hier versorgt werden. Angesichts der großen Zahl von 273 Mädchen und Jungen im Alter bis zu 13 Jahren habe man die Grundschule um Unterstützung gebeten. Rund 250 Schüler hätten mitgewirkt und die von Lloyd Shoes gestifteten Schuhkartons mit Geschenken im Wert von bis zu zehn Euro gefüllt. Ebenfalls hinein kamen Süßigkeiten, zur Verfügung gestellt vom E-Center (Steen) aus Sulingen und „Nah und gut“ Sudmann aus Varrel, sowie Gutscheine von „McDonald’s“ aus Sulingen. Eine „Packliste“ habe es laut Labbus nicht gegeben: „Die Kinder sollten sich überlegen, was sie sich in dem Alter wünschen würden.“

Die Tafelkunden seien immer sehr dankbar dafür, berichtete Helga Becker aus dem Kreis der Tafelsprecher. Die Ausgabe der Pakete beginne am Donnerstag, 8. Dezember, im Rahmen der Lebensmittelausgabe.