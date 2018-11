Sulinger Stadtrat stimmt Investitionen in Festival-Gelände mehrheitlich zu

„Darlehen“ für Reload-Macher

+ © Archivfoto: Winter Airbourne, hier Frontmann Joel O’Keeffe, kehren für das „Reload“ 2019 zurück nach Sulingen – bis dahin sollen die Arbeiten in Sachen Strom- und Wasserversorgung erfolgt sein. © Archivfoto: Winter

Sulingen - Den Aufstellungsbeschluss für die Flächennutzungsplanänderung, mit der die „Sonderbaufläche Veranstaltungsgelände Reload Im Langen Lande“ ausgewiesen werden soll (wir berichteten), fällten die Mitglieder des Sulinger Stadtrates bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend in der Alten Bürgermeisterei – bei drei Gegenstimmen. Auch die Investitionen in die Infrastruktur des Geländes wurden bei drei Nein-Stimmen auf den Weg gebracht.